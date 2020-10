Marchetti (IxA) a Coppolella (Pd): "Io non ho perso nulla, lui il Pd..."

sabato, 3 ottobre 2020, 17:59

«Non pretendevo certo da un segretario comunale di partito che in Consiglio comunale ha fatto sparire il suo partito un pensiero coerente su qualcosa, ci mancherebbe. Solo che almeno le leggi, prima di parlare, andrebbero lette. Lo rassicuro: non sono né nervoso né men che mai avvelenato. Lo rassicuro anche sul risultato elettorale alle regionali mio personale e di Forza Italia: il collegio di Lucca è quello in cui Forza Italia ha realizzato la performance migliore, e al suo interno io sono il primo per preferenze. La legge elettorale regionale, però, antepone sempre il capoluogo accorpando, ai fini dell’attribuzione del seggio, i quattro collegi in cui Firenze è suddivisa. Ecco tutto. Sono quindi sereno perché so che il consigliere di Firenze eletto, Marco Stella, farà l’ottimo lavoro di sempre». Così il Consigliere comunale altopascese di Insieme per Altopascio Maurizio Marchetti, Coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca, in risposta alla nota diffusa in giornata dal segretario altopascese del Pd e consigliere comunale della neonata sigla Progressisti per Altopascio, Fabio Coppolella.



«Ricapitolando: io non ho perso proprio nulla. Ruoli ne ho, potere non mi è mai interessato se non per servire la comunità, e quanto allo stipendio io vivo del mio lavoro. Semmai il problema lo avrebbero loro che quando sono entrati in Comune di Altopascio non emettevano neppure dichiarazione dei redditi, non avendo alcuna occupazione. Ecco perché chiamano l’emolumento di un eletto ‘stipendio’».



«Se quindi io non ho perso un bel nulla, Coppolella però invece ha perso... il Pd di cui è segretario cittadino! Proprio così: da segretario Pd ha cancellato il Pd dal Consiglio comunale altopascese per aderire a un’altra formazione, pur rimanendo segretario cittadino del Pd. Si sente anche a orecchio, no, che è un arzigogolo degno del miglior azzeccagarbugli politico? Chissà come è contento il Pd – sottolinea Marchetti – di esser stato azzerato dal proprio segretario comunale e con lui protagonista». Segue nota di gastronomia applicata: «Guardi Coppolella che il filo d’olio sta da dieci anche sul baccalà, sa?»



Marchetti poi si sposta sulle opere elencate dall’esponente Pd/PxA: «Tutti progetti da sempre annunciati e mai realizzati né realizzandi – allarga le braccia – e che dubito troveranno attuazione nella manciata di mesi che resta a questa giunta. Soprattutto visto che il Comune ormai conta su organici al lumicino: 25 dipendenti su 73 hanno ammainato bandiera, i vigili urbani sono ormai uno sparuto manipolo di agenti che dovrebbero essere trini per poter presidiare da soli il territorio e il responsabile della Ragioneria supplica di essere rimosso dall’incarico, roba mai vista». Un punto di conciliazione però c’è: «Su una cosa Coppolella ha ragione. Dal 2016 il Comune l’hanno rinnovato proprio a puntino: sono riusciti a cancellare la forza politica che malauguratamente era stata eletta dagli altopascesi per sostituirla di soppiatto con una formazione-congrega di Marco Remaschi! Più rinnovamento di così! Se non fossero dannosi – conclude Marchetti – questi amministratori, Coppolella in testa, sarebbero sol che ridicoli».