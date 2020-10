Montemagni (Lega): "Torna l'incubo nelle Rsa, si garantisca la massima assistenza agli ospiti"

venerdì, 16 ottobre 2020, 15:43

"Purtroppo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - questa seconda ondata del Covid-19, sta nuovamente colpendo in modo sempre più ampio anche le Rsa che, in primavera, erano state drammaticamente coinvolte dal contagio."



"E' il caso - prosegue il consigliere - di quella di Maggiano, dove la stragrande parte degli ospiti ed un buon numero del personale è risultato positivo." "E' fondamentale, pertanto-precisa l'esponente leghista-che non venga mai a mancare un'adeguata e continuativa assistenza sanitaria nei confronti degli anziani, prevedendo, ovviamente, di sostituire tempestivamente chi, fra infermieri e medici, ha contratto il Coronavirus." "Ci auguriamo, dunque-sottolinea la rappresentante della Lega-che l'Asl riesca a garantire, nonostante le ataviche e preoccupanti carenze in ambito medico ed infermieristico, un numero comunque sufficiente di operatori all'interno della stessa Rsa."



"Speriamo, quindi - conclude Elisa Montemagni - che la generale e colpevole penuria d'organico, non sia un elemento penalizzante, in un contesto particolarmente difficile e delicato, come quello delle residenze sanitarie."