Montemagni (Lega): "Un mese per formare la nuova giunta toscana: il Pd sotto scacco di Italia Viva"

Altre notizie brevi

giovedì, 22 ottobre 2020, 15:48

In merito al bando di concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente pubblicato il 4 agosto scorso in base alla determinazione dirigenziale 1211 del 2020 e con scadenza 3 settembre, il Comune di Lucca rileva che la riserva al personale interno è disciplinata dall'articolo...

giovedì, 22 ottobre 2020, 15:47

In riferimento al muretto del pubblico condotto in via dell’Acquacalda a San Pietro a Vico, nel territorio comunale di Lucca, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, precisa di essere già intervenuta e di avere segnalato il percorso del cavo interrato...

giovedì, 22 ottobre 2020, 13:29

Con l'arrivo della 1000Miglia ad Altopascio, l'amministrazione D'Ambrosio, in accordo con l'Asl Toscana nord-ovest e grazie alla collaborazione dei volontari della Misericordia di Altopascio, ha deciso di organizzare un pomeriggio di prevenzione e sicurezza, mettendo a disposizione della cittadinanza test sierologici gratuiti anti-Covid.

giovedì, 22 ottobre 2020, 12:28

A partire da lunedì prossimo, 26 ottobre, Anas (Gruppo FS Italiane) eseguirà i lavori di manutenzione programmata per l'ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza della galleria "Monti Pisani", sulla strada statale 12radd "dell'Abetone e del Brennero" (km 2,200) tra San Giuliano Terme (PI) e la Santa Maria del Giudice (Lucca).

mercoledì, 21 ottobre 2020, 20:26

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 ottobre, sono 258.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 19:29

Tre giovani di età compresa fra 18 e 35 anni potranno effettuare un tirocinio presso l’Azienda Teatro del Giglio grazie alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell'ambito del Bando “Lavoro + Bene Comune”.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:16

La Lucchese 1905 comunica che, in seguito al DPCM dello scorso 12 ottobre, sarà possibile ospitare, in occasione della partita Lucchese – Juventus U23, in programma domenica 25 ottobre alle ore 15, un numero di spettatori pari al 15% della capienza dello stadio Porta Elisa.La società comunica quindi, di seguito,...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:12

Il percorso “Lucca In… Famiglia!” continua ma a seguito delle ultime indicazioni governative, volte ad affrontare la pandemia in corso, il laboratorio di progettazione partecipata intitolato “Verso un patto di comunità per fornire supporto alle famiglie” non sarà in presenza ma si terrà in modalità online.

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:22

“Il ripristino del muretto del Pubblico Condotto, in via dell’Acquacalda a San Pietro a Vico, spetta alla Provincia, che è proprietaria dell’opera. Per garantire la piena sicurezza dei cittadini, ci siamo proposti noi di realizzare il recupero: stiamo quindi aspettando le indicazioni dall’Enel, perché nella sede stradale, a poca distanza...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:19

Da domenica 25 ottobre, giorno in cui ci sarà il passaggio dall’ora legale all’ora solare, cambieranno gli orari di alcune delle messe della parrocchia del Centro Storico di Lucca.. In particolare la messa vigiliare del sabato e dei festivi rimane in san Frediano alle ore 17.30.