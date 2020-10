Necessario modulare l'organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali in modo che oltre alla gestione dei pazienti-Covid sia mantenuta una costante vigilanza sulle patologie ordinarie

martedì, 20 ottobre 2020, 19:40

Si sono riunite ieri, in video conferenza e in forma congiunta, la Commissione Politiche Sociali, Abitative e della Salute e la Commissione Politiche Formative, Giovanili e di Genere, Cultura e Sport, con la presenza anche delle rispettive assessore, Valeria Giglioli e Ilaria Vietina e della responsabile delle attività consultoriali della Asl, Patrizia Fistesmayer. All'ordine del giorno c'era il tema della salute di genere, con una riflessione incentrata sulla situazione attuale, data l'emergenza sanitaria. Il livello del dibattito ha messo in evidenza tanti argomenti, correlati fra loro, che sono andati anche oltre il tema specifico della riunione, ma che hanno dato ai consiglieri la possibilità di capire che in questo particolare momento è necessario sviluppare alcuni approfondimenti che saranno oggetto di nuove sedute congiunte.

"Dalla riunione, che ha visto la partecipazione attiva di tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza – spiegano le consigliere Maria Teresa Leone (presidente della commissione per le politiche di genere) e Cristina Petretti (delegata alla sanità) – sono emerse importanti istanze che verranno sottoposte alla direzione generale dell'Azienda sanitaria Toscana nord ovest, durante la conferenza dei sindaci zonale integrata che si riunirà domani (mercoledì 21 ottobre)".



In sintesi, i principali punti emersi riguardano la necessità di modulare l'organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali in modo che oltre alla gestione dei pazienti-Covid sia mantenuta una costante vigilanza sulle patologie ordinarie, in particolare sui pazienti cronici e in condizioni di fragilità: persone anziane, persone con disabilità, pazienti in carico ai servizi di salute mentale. "Fra i percorsi da vigilare con particolare attenzione – spiegano Petretti e Leone – sicuramente rientrano quelli dedicati ai pazienti oncologici, sia per gli interventi di prevenzione, con le relative attività di screening, sia per gli esami diagnostici, che devo essere effettuati in tempi congrui".



Altro aspetto discusso nel corso della riunione delle due commissioni consiliari è quello relativo alla dotazione di personale sanitario, che deve essere adeguata per garantire risposte tempestive ai cittadini in questo particolare contesto emergenziale, ma anche per assicurare la salute e la motivazione del personale attualmente impiegato.



"E' stata inoltre sottolineata da tutti – concludono le consigliere Petretti e Leone – la necessità di impostare la ricerca in modo da azzerare le differenze di genere, ma anche quella di potenziare le attività consultoriali, affinché anche in questi momenti siano in grado di garantire il sostegno alla genitorialità, alle famiglie e alla vita, e le Case della Salute, che sempre più devono diventare il riferimento dei cittadini per tutte le risposte territoriali al loro bisogno di salute, anche ricercando la collaborazione attiva dei medici di base e dei pediatri di libera scelta".