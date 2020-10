Coronavirus, 17 casi tra Lucca e Piana

Altre notizie brevi

martedì, 20 ottobre 2020, 20:44

Ultimi giorni per potersi iscrivere all'Ottava Edizione del Concorso Canoro Nazionale , "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini". Concorso nato in ricordo di Elvi Bartolini, insegnante lucchese di pianoforte e canto prematuramente scomparsa, che si terrà a Lucca nel mese di Novembre 2020, presso la LYM Academy di Lucca,...

martedì, 20 ottobre 2020, 19:45

Ha preso il via in queste ore il montaggio delle luci di Natale in centro storico. L'operazione, che anche quest'anno avrà una forte valenza artistica, è scattata adesso per consentire alla ditta incaricata di poter eseguire i lavori previsti nei tempi giusti.

martedì, 20 ottobre 2020, 19:40

Si sono riunite ieri, in video conferenza e in forma congiunta, la Commissione Politiche Sociali, Abitative e della Salute e la Commissione Politiche Formative, Giovanili e di Genere, Cultura e Sport, con la presenza anche delle rispettive assessore, Valeria Giglioli e Ilaria Vietina e della responsabile delle attività consultoriali della...

martedì, 20 ottobre 2020, 19:33

Da domani (21 ottobre), su tutto il territorio capannorese, si potrà accendere l'impianto di riscaldamento sia negli edifici pubblici, sia in quelli privati. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco con cui viene anticipata la possibilità di utilizzo dell'impianto di riscaldamento, sia perché le temperature si sono abbassate, sia perché è...

martedì, 20 ottobre 2020, 19:30

Si comunica che a partire dal 1° novembre 2020 e fino al 28 febbraio 2021 è possibile effettuare la visita dei suini macellati a domicilio al punto di concentramento situato nell’ambulatorio veterinario del Dipartimento di Prevenzione in Piazza Aldo Moro a Capannori nei giorni di lunedì dalle ore 10.30 alle...

martedì, 20 ottobre 2020, 19:29

Visto l’alto numero di nuovi positivi al Covid, la ASL Toscana nord ovest informa che, fino all’entrata in servizio di tutti i 110 medici “scolastici” e per potenziare il servizio di Igiene Pubblica, opereranno per le attività correlate alla prevenzione anche i medici del lavoro, i medici della medicina dello...

martedì, 20 ottobre 2020, 10:32

"Più tamponi e scuola sempre aperta. La previsione di un monitoraggio sistematico con tamponi rapidi può salvaguardare la salute fisica, psichica ed economica del nostro Paese". E' questo l'appello lanciato da Antonella Giachetti, presidente di Aidda Toscana, l'associazione delle imprenditrici e delle donne dirigenti d'azienda, un mese dopo la riapertura...

lunedì, 19 ottobre 2020, 21:24

Nell'ambito delle misure di prevenzione anti Covid 19 da domani, mercoledì 21 ottobre, il ricevimento libero del sindaco in programma ogni mercoledì mattina, si svolgerà telefonicamente e online.

lunedì, 19 ottobre 2020, 21:24

"Hai del cibo di troppo? Riduci i rifiuti alimentari, guadagna un po' di più e ottieni nuovi clienti!" Lo spreco di cibo è un problema globale che interessa l'intera filiera agro-alimentare: dai campi alle nostre tavole.

lunedì, 19 ottobre 2020, 21:20

Il segretario del circolo centro storico del partito democratico Roberto Panchieri critica l'opposizione in consiglio comunale sulla vicenda della ristrutturazione della ex Manifattura Tabacchi: