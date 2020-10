Panchieri (Pd) plaude ad Azione

Altre notizie brevi

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 ottobre, sono 113.

Ultimi giorni per richiedere i contributi destinati ai progetti “InAut” per la promozione della vita indipendente.

Ripartono le attività di “Nati per scrivere”, in sicurezza e con la passione e la voglia di promuovere cultura che ha sempre caratterizzato l’operato dell’associazione culturale toscana. A gennaio 2021 inizia a Lucca il nuovo laboratorio di scrittura e lettura creativa, rivolto a tutti coloro che amano scrivere e lavorare...

Se il Governo inserirà nel prossimo Dpcm lo stop al calcetto e agli altri sport amatoriali, dovrà prevedere esplicitamente il rimborso in denaro in favore degli utenti che hanno sostenuto spese per attività che ora non potranno più essere praticate.

"Condividiamo pienamente le forti perplessità espresse da più parti - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - riguardo all'opportunità di dare vita, a breve, ad un maxiconcorso in ambito scolastico."

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 ottobre, sono 143.

Sarà Umberto Galimberti ad aprire mercoledì mercoledì 14 ottobre, alle ore 21, l’edizione 2020 delle Conversazioni in San Francesco, quest’anno intitolate “Futura. Congetture per il nuovo millennio” e, come sempre, organizzate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Una nuova scuola media per Altopascio: l'amministrazione D'Ambrosio ha approvato in giunta il progetto definitivo, che diventerà esecutivo a breve con l'obiettivo - non appena la Regione Toscana riaprirà le domande - di scalare la graduatoria regionale per ottenere il finanziamento dei fondi Bei dedicati all'edilizia scolastica (attualmente il Comune...

Martedì 13 ottobre alle 16.30 ripartono le attività del progetto Lucca In alla Ludoteca di comunità presso il centro Il Bucaneve di Santa Maria a Colle, nella ex scuola restituita alla popolazione grazie al patto di collaborazione civica fra il Comune di Lucca e cittadini.