Pubblicato sul sito del comune lo studio scientifico del dottor Salvoni sulle cause per cui la cena di Segromigno sia diventata un focolaio Covid

lunedì, 26 ottobre 2020, 14:03

Lo studio scientifico sulle cause per cui la cena di Segromigno sia diventata un focolaio Covid, realizzato dal medico di medicina generale e tutor del corso di formazione specialistica dell'Ordine dei Medici di Lucca Franco Antonio Salvoni - che è anche consigliere comunale - insieme a tre medici in corso di formazione specialistica da oggi (lunedì) è pubblicato sulla home page del sito internet del Comune in modo che tutti possano consultarlo. Un abstract della ricerca, resa possibile grazie alla disponibilità dei partecipanti alla cena, è stato pubblicato sulla rivista scientifica "Recenti progressi in medicina", rivista autorevole nel panorama italiano.