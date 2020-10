Ripartono le attività di “Nati per scrivere”

lunedì, 12 ottobre 2020, 16:25

Ripartono le attività di “Nati per scrivere”, in sicurezza e con la passione e la voglia di promuovere cultura che ha sempre caratterizzato l’operato dell’associazione culturale toscana. A gennaio 2021 inizia a Lucca il nuovo laboratorio di scrittura e lettura creativa, rivolto a tutti coloro che amano scrivere e lavorare di fantasia, un luogo di incontro di idee, per confrontarsi e crescere assieme, con umiltà e voglia di fare.

Il laboratorio, tenuto dallo scrittore e editore Alessio Del Debbio, è pensato per guidare i partecipanti nella stesura di un testo breve, aiutandoli a mettere insieme le idee e a elaborare una trama solida, con personaggi, ambientazioni e dialoghi. Nel corso degli incontri teoria e pratica si alterneranno, per permettere ai partecipanti di trovare il giusto modo di esprimersi, con passione, creatività e accortezza. Sono previste letture da saggi e di racconti dei grandi autori della letteratura, esercizi individuali e collettivi e giochi con le parole.

Il laboratorio prevede 10 incontri di due ore ciascuno, il martedì sera dalle 21 alle 23, dal 19 gennaio 2021, presso la sede del consultorio “La famiglia”, in Via dei Fossi 45, a Lucca. Il costo è di 200 euro (comprensivo della quota di iscrizione all’associazione). Previsti sconti per i Primi Iscritti e per i titolari della card “L’Ordinario”. Le iscrizioni chiudono il 20 dicembre.

Il laboratorio sarà preceduto da un incontro (gratuito e su prenotazione) di presentazione delle attività di “Nati per scrivere”, che si terrà martedì 12 gennaio 2021, alle ore 21, sempre presso il consultorio “La famiglia”, dove sarà possibile iscriversi e parlare con gli organizzatori.

Il laboratorio si svolgerà nell’osservanza della normativa vigente anti-covid. Sia l’associazione “Nati per scrivere” che il consultorio “La famiglia” si impegnano a mettere in atto tutte le misure possibili, per garantire lo svolgimento del laboratorio in sicurezza. Tra gli obblighi previsti: uso della mascherina, registrazione dei dati di contatto, disinfezione delle mani, distanziamento sociale.

Per informazioni e per ricevere il programma dettagliato del laboratorio, contattare l’associazione “Nati per scrivere”.

È online anche la pagina Facebook dell’evento, in modo da rimanere aggiornati: https://www.facebook.com/events/840056540070293/

Il docente:

Il laboratorio sarà tenuto dallo scrittore e editore Alessio Del Debbio, appassionato di fantastico e di storie che vanno oltre l’ordinario. Numerosi suoi racconti sono usciti in riviste e in antologie. I suoi ultimi libri sono Ulfhednar War – La guerra dei lupi (Edizioni Il Ciliegio, 2017), Berserkr (Dark Zone Edizioni, 2017), L’ora del diavolo (NPS Edizioni, 2018).

Cura il blog “I mondi fantastici” che promuove la letteratura fantastica italiana. È presidente dell’associazione culturale “Nati per scrivere” e dirige il marchio editoriale “NPS Edizioni”.

Contatti:

L’associazione culturale “Nati per scrivere” nasce nel 2016, da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura creativa.

Dal 2018 è titolare del marchio editoriale NPS Edizioni.

Associazione Culturale “Nati per scrivere”

Sede legale: Palazzo Covani, Piazza Diaz 10, Camaiore (LU)

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/natiperscrivere

Sito web: http://natiperscrivere.it/

E-mail: natiperscrivere @ hotmail.com (senza spazi intermedi)

Telefono: 328/1021237