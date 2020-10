Sarà abbattuto un tiglio pericoloso su viale carlo Del Prete e due platani affetti da cancro colorato nel parcheggio del cimitero e su viale Batoni

Altre notizie brevi

Partono oggi, 1° ottobre, in tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest gli eventi organizzati in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM) promossa da Unicef e Organizzazione mondiale della Sanità.Il tema di quest’anno “L'Allattamento: si prende cura di cura del pianeta” riguarda in particolar modo l’impatto ambientale dell’alimentazione...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 ottobre, sono 47. In provincia di Lucca sono in tutto 11 i nuovi casi. Uno in Versilia e due in Valle del Serchio.

La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate per domani, venerdì 2 ottobre, lungo tutta la costa, il nord -ovest e il sud della Toscana.

Da lunedì 5 ottobre saranno aperti al pubblico gli sportelli delle agenzie territoriali dell’Inps Toscana. Come già accade per le direzioni provinciali e le agenzie complesse, anche nelle agenzie territoriali il servizio al pubblico sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30.

Venerdì 2 ottobre, alle 21, all'auditorium di piazza del Suffragio, ancora i giovani talenti dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" in primo piano. Protagonisti della serata saranno il trombettista Samuele Ceragioli e la pianista Giulia Santabarbara, che si sono aggiudicati le borse di studio messe a disposizione dall'associazione "Alice...

Sabato 3 ottobre alle ore 15.30 al campo sportivo 'Merano Bernacchi' di Gragnano si svolgerà il memorial 'Ricordando... Lorenzo, Matteo, Merano, Pietro, Renzo, Vasco' promosso dall'Atletico Gragnano, associazione sportiva dilettantistica e Comitato Paesano. In programma una partita amichevole tra l'Atletico Gragnano, che esordirà con una nuova squadra, e la Locomotiviadipietreto...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 30 settembre, sono 50.

Da giovedì 1 ottobre 2020 la direzione regionale Musei della Toscana amplia gli orari di apertura dei Musei nazionali di Lucca. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Museo di Villa Guinigi e il Museo di Palazzo Mansi saranno aperti oltre al consueto orario pomeridiano (12.00-19.30)...

Successo per i Fossi dell'Arte 2020. Dopo l'esperimento del 2019 con i sei appuntamenti artistici e culturali, quest'anno ce ne sono stati due causa Covid. Anche il sindaco Alessandro Tambellini, e il consigliere comunale Daniele Bianucci hanno ringraziato il pittore lucchese Fabrizio Barsotti che ha il suo studio in via...

Dal 1 ottobre sarà possibile cacciare i cinghiali non solo nei boschi ma anche vicino ai campi coltivati, Confagricoltura Toscana lancia un appello ai cacciatori: "Bene questo tipi di caccia, ma va praticata con attenzione: gli interventi devono essere mirati e risolutivi, eseguiti in sicurezza e nel rispetto del mondo...