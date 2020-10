Seminario sulla salute dei bambini durante il Covid: interviene il pediatra Domenico Fortunato

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:26

Sono molti i dubbi e i timori dei genitori riguardo la salute dei propri bambini durante la pandemia da Covid.

Per rispondere alle loro domande e per richiamare l'importante sinergia educatrici-genitori-medici necessaria per affrontare nel migliore ogni possibile criticità del periodo, la Cooperativa La Luce, in collaborazione con Comune di Lucca, Comune di Barga e Comune di Rignano sull'Arno e Federazione Italiana Medici Pediatri - sezione di Lucca, organizza un seminario informativo che si svolgerà su piattaforma digitale Google Meet giovedì 22 ottobre alle ore 18.

Interverrà all'incontro il pediatra di famiglia Dott. Domenico Fortunato che richiamerà le misure precauzionali necessarie per evitare di entrare in contatto con il virus e fornirà anche utili indicazioni sul preciso percorso da seguire in caso di malattia del bambino.



Il webinar della Cooperativa La Luce è inserito nel ciclo di incontri "Dialogando con i genitori" rivolto alle famiglie di bambine e bambini che frequentano gli spazi gioco e i nidi del Comune di Lucca per condividere le tematiche educative della prima infanzia.

Per ricevere le credenziali di accesso al webinar è necessario iscriversi inviando una email all'indirizzo spazigiocoecbf@cooperativalaluce.com.