Slittano i contributi per taxi e agenzie di viaggi

Altre notizie brevi

giovedì, 8 ottobre 2020, 21:11

Dal 12 ottobre, entra il vigore il nuovo orario di apertura delle farmacie ospedaliere dell'Azienda USL Toscana nord ovest, dove i pazienti in dimissione possono recarsi per ritirare i farmaci ospedalieri prescritti e dove i pazienti esterni possono ritirare quelle terapie che devono essere consegnate obbligatoriamente in ospedale.

giovedì, 8 ottobre 2020, 19:29

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 ottobre, sono 119.

giovedì, 8 ottobre 2020, 19:26

Sabato 10 ottobre (dalle 9 alle 19), domenica 11 ottobre (dalle 9 alle 19) e lunedì 12 ottobre (dalle 9 alle 19), nella sede di Via Guinigi 40. si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca per...

giovedì, 8 ottobre 2020, 18:25

Confartigianato Imprese Lucca comunica: proroga moratoria 'Nuova Sabatini' al 31 gennaio 2021. Informiamo le imprese che il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto che la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni leasing, originariamente prevista sino al 30 settembre 2020, è prorogata fino al 31 gennaio 2021, anche in...

giovedì, 8 ottobre 2020, 18:14

L’Azienda USL Toscana nord ovest è consapevole delle difficoltà sulla tempistica dei tamponi, in particolare in alcuni territori come ad esempio quello di Pisa. Si sta però lavorando per far migliorare la situazione, con una serie di importanti azioni che entreranno nel vivo a partire dall’inizio della prossima settimana.

giovedì, 8 ottobre 2020, 18:13

E' on line la domanda per partecipare alla selezione indetta dalla Camera di Commercio di Lucca per l'attivazione di tirocini non curriculari. Lo scopo dell'Ente è arrivare alla formazione di un elenco di laureati da cui attingere per avviare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo da inserire negli uffici della Camera di...

giovedì, 8 ottobre 2020, 13:19

La filiera formativa sul tessile centra un altro obiettivo: si è concluso infatti il primo corso di formazione professionale a livello regionale per "Addetto/a alla maglieria", realizzato dal PIN insieme a Confindustria Toscana Nord attraverso i finanziamenti della Regione Toscana del POR FSE.

giovedì, 8 ottobre 2020, 10:43

Si è spento all'età di 66 anni, il Prof. Marco Giaconi Alonzi, illustre politologo di fama internazionale, geopolitico ed esperto delle dinamiche dell'intelligence.

giovedì, 8 ottobre 2020, 10:25

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori, lunedì 12 ottobre, dalle ore 8 alle 12, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Massa Macinaia, San Giusto di Compito e in via Sottomonte (nel tratto compreso fra San Leonardo in Treponzio e Massa Macinaia).

giovedì, 8 ottobre 2020, 08:22

In occasione della Domenica di Carta 2020, iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Archivio di Stato di Lucca propone una esposizione dedicata al pittore e architetto lucchese Giuseppe Lunardi.