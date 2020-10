"Solidarietà al gestore del locale Bar Giò da parte di Forza Italia giovani"

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:52

Giovanni Ricci Forza Italia Giovani: Sono venuto a conoscenza dai giornali locali, che nella giornata di ieri è stato chiuso con provvedimento della procura un punto fondamentale della movida lucchese "Il barino di Giò" in corso Garibaldi per un presunto disturbo della quiete pubblica. Solidarietà al gestore del locale da parte di Forza Italia giovani. Come sempre ci devono essere quelle tre o quattro voci che semplicemente hanno sbagliato il luogo dove vivere. In un centro storico di una città capoluogo come Lucca, cuore pulsante della nostra economia sia diurna che notturna, dovrebbe essere normale che un locale metta musica e che le persone che vi si recano possano alzare la voce. Non si può continuare ad assistere a questo esodo di giovani lucchesi, che nel fine settimana o in prossimità di esso, per passare delle serate con amici si debbano recare in Versilia o in altri capoluoghi toscani, solo perché qualcuno vuole dormire. Spero vivamente che l'amministrazione comunale si faccia sentire su questa vicenda e non rimanga almeno in questi caso in silenzio di fronte a un provvedimento sbagliato come questo, principalmente in questo periodo già difficile per noi tutti.