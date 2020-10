Tornano i premi di Lucca Comics & Games dedicati al fumetto. Gli "oscar" italiani del fumetto saranno svelati in esclusiva su Rai 4

venerdì, 23 ottobre 2020, 17:27

I premi Gran Guinigi si evolvono e diventano ufficialmente i "Lucca Comics Awards", un riconoscimento alla Nona Arte, uno dei fondamenti del Festival: nel corso di Lucca Comics & Games – edizione Changes saranno premiati i migliori fumetti e giochi di quest'anno. Non mancheranno i premi agli autori e alle opere. In particolare, i Lucca Comics Awards sono riconoscimenti nati per premiare le migliori opere a fumetti pubblicate ogni anno in Italia e i loro autori, indipendentemente da nazionalità, formato editoriale e modalità di distribuzione. I vincitori dei Lucca Comics Awards 2020 saranno annunciati in esclusiva da Rai 4 sabato 31 ottobre nell'ambito di Lucca Changes. Grazie alla prestigiosa partnership con Rai, tutto il pubblico potrà godere di uno speciale "Wonderland" dedicato a questo importante avvenimento direttamente da casa.



Nove le categorie dei Lucca Comics Awards:

- Yellow Kid Fumetto dell'anno

- Yellow Kid Autorǝ dell'anno

- Yellow Kid Maestrǝ del Fumetto

- Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta

- Gran Guinigi Miglior Fumetto Seriale

- Gran Guinigi Miglior disegno

- Gran Guinigi Miglior sceneggiatura

- Gran Guinigi Miglior Esordiente

- Premio Stefano Beani per un'iniziativa editoriale





In accordo ai valori di comunità e inclusione che Lucca Changes ha fatto propri fin dalla dichiarazione d'intenti dei 10+1 Dreamers, anche le categorie dei Lucca Comics Awards sono state riformulate in un linguaggio più inclusivo.



La giuria dei Lucca Comics Awards 2020 è composta da: