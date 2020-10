Tre mostre in via del Fosso con Barsotti, Pieroni e Tuccimei

Altre notizie brevi

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica del comune di Capannori, dalle ore 22 di giovedì 8 alle 2 di venerdì 9 ottobre, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in viale Europa e relative traverse nel tratto tra via delle Ville e via dei Bocchi, e nelle seguenti...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 ottobre, sono 75. In lucchesia si segnalano solo quattro casi tutti nella Piana e, nello specifico, tutti ad Altopascio.

A seguito dello stanziamento dei 900 mila euro da parte della Camera di Commercio di Lucca a sostegno delle micro piccole imprese che hanno sofferto a causa delle misure di contrasto alla pandemia Covid 19, la Cna di Lucca organizza una video conferenza riservata agli interessati.

Sabato 10 ottobre, alle 17,30 la lucchese Cecilia Pierami e Gian Luca Rocco presenteranno il loro libro: "I segreti dello zerbino" a Lucca, presso la Libreria Ubik di via Fillungo 137. Modera l'incontro il professor Umberto Sereni.

Nuova iniziativa seriale, resa possibile grazie alla professionalità di un team di organizzatori e di professionisti ormai ben collaudato.

La vita quotidiana è diventata molto assorbente e limita l’incontro con la propria interiorità. Abituati a lavorare molto con la mente, sottovalutiamo il ruolo del corpo nel processo di autoconoscenza. Attraverso il corpo, invece, abbiamo maggiori possibilità di conoscere e di “incontrare” noi stessi perché, se impariamo ad ascoltarlo, questo...

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del corso ITS in Hospitality Management per le strutture ricettive. Il percorso formativo è organizzato da Fondazione TAB e si rivolge a tutti i diplomati con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni; è finanziato con fondi regionali e ministeriali, ed...

Domani, martedì 6 ottobre, alle 21, l'orchestra d'archi del "Boccherini" si esibirà in concerto nella cattedrale di S. Martino insieme ad alcuni dei talenti che stanno studiando e si stanno perfezionando al conservatorio cittadino. L'occasione speciale è data dalle celebrazioni per i 950 anni dalla dedicazione del duomo, luogo simbolo...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 ottobre, sono 52.

«Non pretendevo certo da un segretario comunale di partito che in Consiglio comunale ha fatto sparire il suo partito un pensiero coerente su qualcosa, ci mancherebbe. Solo che almeno le leggi, prima di parlare, andrebbero lette. Lo rassicuro: non sono né nervoso né men che mai avvelenato.