Zappia (Lega) richiede segnali di limitatori di velocità a 30 kmh

martedì, 27 ottobre 2020, 14:01

Così il consigliere comunale Lega Salvini premier, Bruno Zappia, in una nota stampa: "I residenti del comune di Capannori di via Martiri Lunatesi, traversa Vlll, segnalano che la strada in oggetto è particolarmente transitata a forte velocità da auto e autoambulanze che si recano nella struttura dove è sito il complesso diurno socio-riabilitativo, recando pericolo per i residenti e le macchine parcheggiate. Non garantiscono in sicurezza l'uscita delle auto dei residenti della propria abitazione, che si immettono in strada con il grosso rischio di impattare con le auto con alto rischio di incidenti. Per questo si richiede a questa amministrazione che limiti con segnali la velocità a 30 kmh, per garantire la sicurezza per noi residenti".