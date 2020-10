Zucconi (FdI) chiede chiarezza sulla cessione del quotidiano Il Tirreno

mercoledì, 7 ottobre 2020, 19:17

"Esprimendo vicinanza ai tanti lavoratori coinvolti, Fratelli d'Italia chiede che si faccia chiarezza quanto prima sulle notizie di messa in vendita de "Il Tirreno", quotidiano che per tutti i toscani in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento circa l'informazione, riuscendo a creare un legame con il territorio nonostante le difficoltà del settore. Le istituzioni locali e nazionali, quindi anche il Parlamento, vigilino su questa preoccupante vicenda e soprattutto garantiscano, ognuno per la propria competenza, che nella trattativa fra il Gruppo Gedi e gli ipotetici acquirenti ci sia la reale partecipazione di lavoratori e rappresentanze sindacali in modo tale da veder sopite le molte preoccupazioni e garantite le professionalità, l'occupazione e la libertà d'informazione di un quotidiano così importante per la vita di un intero territorio come quello della Toscana". Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo FdI in X^ Commissione - Attività Produttive, commercio e turismo.