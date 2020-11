Acque SpA: interruzione idrica programmata nel comune di Altopascio

Altre notizie brevi

venerdì, 13 novembre 2020, 17:21

In tutta la ASL Toscana nord ovest i letti destinati ai pazienti Covid sono 430 di cui 50 liberi, per quanto riguarda la terapia intensiva possiamo contare ancora su 3 posti letto liberi ampliabili in caso di necessità.

venerdì, 13 novembre 2020, 16:23

La nascita della Camera Toscana Nord, prodotto della fusione delle tre storiche camere di Commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara, fa parte del piano nazionale per ridurre il numero di questi enti da 105 a 60, ma rappresenterebbe una grave perdita per il tessuto economico e la rappresentatività specifica...

venerdì, 13 novembre 2020, 15:59

Il comune di Lucca ha pubblicato un'ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l'accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale. L'ordinanza ha una durata di quattro giorni consecutivi.

venerdì, 13 novembre 2020, 15:22

Nell'ambito dell'Associazione musicale "Sui Passi di Puccini" sta nascendo un'orchestra. È un progetto ambizioso portato avanti, in primis, dal direttore artistico Manuel Del Ghingaro con l'aiuto e il sostegno del direttivo e di tutti i soci.

venerdì, 13 novembre 2020, 12:21

In riferimento alla richiesta dell'assessore ai lavori pubblici di Capannori Davide Del Carlo per limitare le interruzioni programmate, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa di aver già provveduto a circoscrivere i lavori, che richiedano un'interruzione temporanea del servizio elettrico,...

venerdì, 13 novembre 2020, 11:42

"Subito un tavolo regionale sull'agricoltura, per un confronto diretto e una migliore definizione delle strategie di rilancio", è l'appello che Confagricoltura Toscana fa alla Regione Toscana. "Siamo soddisfatti dell'incontro che abbiamo avuto, insieme alle altre associazioni e categorie economiche, con il presidente della Regione Eugenio Giani per la definizione della...

giovedì, 12 novembre 2020, 17:37

Il Corso BLS-D è stato organizzato dalla ConfCommercio di Lucca e Massa Carrara, si svolgerà il giorno 13 Novembre 2020 alle ore 14,30 presso la sede in via Fillungo, 121 a Lucca e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio BONINO dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS.www.cecchinicuore.orghttps://www.facebook.com/cecchini.DAE/https://www.facebook.com/groups/189559728252281/Sarà illustrato come-riconoscere un arresto cardiaco-eseguire le manovre...

giovedì, 12 novembre 2020, 17:35

giovedì, 12 novembre 2020, 16:23

Sabato dalle 15 alle 18, come tutti i sabato pomeriggio alla Casa del Popolo di Lucca in via dei Paoli 22 a Verciano Potere al popolo proseguirà la campagna di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità:

giovedì, 12 novembre 2020, 16:20

L'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo ha scritto ad Enel chiedendo che in questo periodo caratterizzato dalla didattica a distanza e dallo smart working a causa dell'emergenza Covid vengano limitate allo stretto necessario le interruzioni di energia elettrica e che queste vengano comunicate con anticipo al Comune.