Acque SpA: interventi programmati di flussaggio della rete idrica nel comune di Montecarlo

Altre notizie brevi

venerdì, 27 novembre 2020, 13:30

A causa del permanere delle positività riscontrate nel gruppo squadra si comunica, in accordo con la società Pallacanestro Femminile Broni93, la partita in programma domenica 29 novembre alle 18 al PalaTagliate tra Gesam Gas e Luce Le Mura e Pallacanestro Femminile Broni93 è stata rinviata a data da destinarsi.

venerdì, 27 novembre 2020, 13:18

"Il comando generale del corpo delle capitanerie di porto avrebbe intenzione di proporre l'emanazione di un decreto di sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche nelle Regioni cosiddette rosse". È quanto denuncia la Confarca, attraverso una missiva inviata al viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, per...

venerdì, 27 novembre 2020, 13:14

Stelle di Natale in dono agli ospedali ospedali toscani. #Stelleincorsia è l’iniziativa di Coldiretti Toscana alla quale sabato 28 novembre aderiranno la vicepresidente Stefania Saccardi, e gli assessori Simone Bezzini, Stefano Baccelli e Leonardo Marras insieme a Gianni Anselmi indicato dal presidente come sottosegretario alle aree di crisi complessa, ambasciatori...

giovedì, 26 novembre 2020, 17:23

Il 26 novembre 2020 Confartigianato ha sottoscritto, insieme alle altre associazioni sindacali, CGIL, CISL E UIL, l'accordo interconfederale attuativo dell'“Accordo sulle Linee Guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali” siglato il 23 novembre 2016.

giovedì, 26 novembre 2020, 17:14

Nei giorni scorsi, il direttore di Confartigianato Imprese Lucca, ha avuto un confronto con il prefetto di Lucca, dr. Francesco Esposito, su questioni di particolare interesse per acconciatori ed estetiste.

giovedì, 26 novembre 2020, 16:54

"Alla fine si scopre - affermano Elisa Montemagni ed Elisa Tozzi, consiglieri regionali della Lega - che la "coperta è troppo corta" visto che circa 1000 aziende toscane non potranno beneficiare, a breve, di aiuti economici da parte della Regione." "Noi-proseguono le Consigliere-ci siamo più volte attivati su questa importante...

giovedì, 26 novembre 2020, 15:31

C'è tempo fino al prossimo 14 dicembre per partecipare all'assegnazione di un contributo una tantum a sostegno del pagamento del canone di affitto per le attività economiche colpite dalle consequenze dell’emergenza sanitaria.

giovedì, 26 novembre 2020, 09:33

Anche quest'anno Round Table 51 Lucca sostiene la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa da Banco Alimentare, anche se con modalità differenti rispetto agli anni precedenti, senza essere fisicamente presenti nei supermercati sabato 28 novembre.Infatti quest'anno, a causa della nota pandemia da Covid-19, la raccolta dei beni, che si svolge...

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:34

L’amministrazione comunale ha ricevuto la nuova proposta per il recupero della parte sud della ex Manifattura tabacchi ed è già al lavoro per predisporre l’esame approfondito della documentazione per la successiva valutazione.

mercoledì, 25 novembre 2020, 14:39

Stanno facendo registrare grande partecipazione gli workshop con gli stakeolders del territorio promossi nella fase di redazione del piano strutturale intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica. Nel frattempo per favorire la partecipazione dei cittadini alla costruzione di questo importante documento di pianificazione urbanistica.