Alte probabilità per la ripartenza di Piedibus a Capannori, FdI: "Coinvolgiamo più associazioni"

Altre notizie brevi

giovedì, 19 novembre 2020, 18:50

Bruno Zappia, consigliere comunale Lega Salvini premier: I cittadini mi segnalano che la pavimentazione del parcheggio del Penny Market, in via Martiri Lunatesi è pericolosa e va asfaltata urgentemente.La pavimentazione in questione è ormai in gran parte rotta, è completamente dissestata, lo stato di abbandono ha reso impossibile all'erba di...

giovedì, 19 novembre 2020, 18:47

Un problema tecnico sta impedendo il normale funzionamento del sito internet della diocesi di Lucca e, in questa situazione, risulta inutilizzabile pure il sistema di segnalazione di presenza alle messe festive per sabato 21 e domenica 22 novembre.

giovedì, 19 novembre 2020, 18:45

È stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di mercoledì 25 novembre indetto dai sindacati Usi e Usb ed indirizzato a tutti i dipendenti (comparto e dirigenza) dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

giovedì, 19 novembre 2020, 18:34

Il primo bando per il reclutamento rapido di infermieri, scaduto alle 12 di oggi, ha registrato ben 946 domande. Il bando, cui ne potranno seguire altri come indicato nell’ordinanza 108 a firma del presidente Eugenio Giani, è stato pubblicato sul sito di Estar nei giorni scorsi per fronteggiare l’emergenza sanitaria...

giovedì, 19 novembre 2020, 17:00

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di '...E io ti cullerò, il percorso di accompagnamento alla nascita per mamme e papà, promosso dall'associazione Paideia in collaborazione con il Comune che, a causa delle restrizioni dovute al Covid, si svolgerà on line.

giovedì, 19 novembre 2020, 16:59

Acque SpA comunica che, nell’ambito di un ciclo di interventi di flussaggio sulla rete idrica del comune di Montecarlo, lunedì 23 novembre dalle ore 8 alle 16:30 si verificheranno abbassamenti della pressione idrica e fenomeni di intorbidamento dell’acqua in tutta Montecarlo-capoluogo e nelle vie Montechiari, di San Martino (nel tratto...

giovedì, 19 novembre 2020, 13:45

Emesso poco fa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale un codice giallo per vento con validità per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre. La criticità interesserà tutta la regione.

giovedì, 19 novembre 2020, 13:41

"I dati relativi alla crisi che stanno attraversando gli agriturismi toscani - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - testimoniano drammaticamente come sia urgente sostenere adeguatamente questo comparto che, nella nostra regione, è di primario interesse." "Nella sola provincia di Lucca-prosegue il Consigliere-su 242 strutture, oltre 130...

giovedì, 19 novembre 2020, 11:53

E' aperto fino a mercoledì 24 novembre l'avviso per la presentazione di candidature per la nomina del 'Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Capannori.. Una figura istituita dall'amministrazione Menesini con l'importante obbiettivo di rafforzare il 'tavolo di lavoro' permanente sulle tematiche legate alla disabilità istituito dal...

giovedì, 19 novembre 2020, 09:55

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, mercoledì 25 novembre, dalle ore 8 alle 12, si renderà necessario sospendere l’erogazione in via Cavour (nel tratto compreso tra via Casali e via Gavinana), via San Rocco, via San Jacopo, via della Dispensa, vicolo dell’Ortaccio e...