Annullati gli appuntamenti della rassegna "Il territorio racconta"

Altre notizie brevi

lunedì, 2 novembre 2020, 21:07

Una delle sezioni più interessanti e sperimentali di Lucca Biennale è sicuramente quella dedicata all'Architettura. La Biennale cerca di esplorare questo ambito sfidando artisti e architetti a ideare progetti che sembrano quasi impossibili da realizzare ma che invece dimostrano la versatilità della carta come materiale.

lunedì, 2 novembre 2020, 16:02

Reclutati i 500 operatori per il tracciamento, annunciati nei giorni scorsi per le tre centrali individuate nei poli fieristici di Firenze (Fortezza da Basso), Carrara e Arezzo, che faranno capo alle Asl delle tre Aree vaste (Centro, Nord Ovest, Sud Est).

lunedì, 2 novembre 2020, 15:51

Giovedi 5 novembre, in occasione dello sciopero nazionale di quattro ore, Fim Cisl Fiom Cgil e Uilm Uil hanno organizzato un presidio di fronte all'Associazione Industriali di Lucca, in Piazza Bernardini (dalle ore 9 alle ore 12).Lo sciopero è una risposta alla rottura della trattativa decisa da Federmeccanica ad un...

lunedì, 2 novembre 2020, 15:38

Contributi per impianti termici e biotrituratori: da oggi e fino al 2 marzo è possibile inoltrare la domanda al Comune di Lucca. Previsti incentivi fino a 8.000 euro per sistemi di riscaldamento domestico e fino a 6.000 euro per i biotrituratori. Avviso e modulistica sul sito www.comune.lucca.it

lunedì, 2 novembre 2020, 11:40

Così l'onorevole Riccardo Zucconi, capogruppo FDI Attività produttive, Turismo e Commercio, in una nota stampa: "Pandemia o no, un'azienda ha numerosi costi fissi: affitti, leasing, tasse, utenze. Uno stato che obbliga a chiudere, riducendo o azzerando di fatto le entrate di quella azienda, ha necessariamente il dovere di intervenire in...

sabato, 31 ottobre 2020, 17:05

Anche se il festival ha dovuto rinunciare al Pop-Up Store, con le ultime disposizioni del DPCM anti diffusione del covid, a Lucca è possibile comunque trovare le principali novità editoriali all'interno dei negozi dei partner della manifestazione: Il Collezionista (piazza San Giusto e via San Paolino) per fumetti e gadgettistica,...

venerdì, 30 ottobre 2020, 19:29

La riunione dei capigruppo del consiglio comunale ha accolto l’idea dell’amministrazione Tambellini, illustrata dall’assessora alle attività produttive, Chiara Martini, di creare un tavolo di confronto unitario - maggioranza e opposizione - per discutere delle misure a sostegno delle attività più colpite dal Covid-19, arrivando così con un progetto unitario al...

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:26

L'amministrazione comunale intende riqualificare ed adeguare il campo sportivo di Massa Macinaia. Per reperire le risorse necessarie alla realizzazione di quest'opera, per la quale è già pronto il progetto definitivo, partecipa al bando ministeriale 'Sport e periferie' dedicato agli interventi di impiantistica sportiva.

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:16

Visto l'aggravarsi della situazione di emergenza legata alla pandemia e all'andamento dei contagi, l'amministrazione comunale ricorda che per le persone anziane, per le persone disabili e per coloro che si trovano a dovere affrontare periodi di isolamento da quarantena, è attiva la consegna a domicilio della spesa.

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:14

L'ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), si unisce alla solidarietà manifestata dal sindaco Alessandro Tambellini, nel corso di un incontro, verso i cittadini rimasti coinvolti nel fallimento della filiale lucchese della clinica odontoiatrica Dentix Italia. Una faccenda delicata che riguarda molti lucchesi, che adesso devono fare i conti con una situazione...