“Avversario il Covid- Igiene e sport, un binomio per la tutela della salute”: martedì 1 dicembre si presenta il libro

Altre notizie brevi

sabato, 28 novembre 2020, 10:38

La festa si celebra ogni anno il 30 novembre per ricordare l'abolizione della tortura e della pena di morte voluta dal Granduca Leopoldo nel 1786 e si caratterizza come una giornata dedicata ai diritti. Quest'anno, visto il perdurare della situazione di emergenza legata alla pandemia, che costringe anche le istituzioni...

sabato, 28 novembre 2020, 09:59

Domani, domenica 29 novembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 allle 18 è prevista la seconda fase di consegna delle mascherine fornite dalla Regione per tutti coloro che non hanno potuto ritirarle la scorsa settimana. La distribuzione dei dispositivi di sicurezza avverrà in quattro punti dislocati sul territorio comunale.

sabato, 28 novembre 2020, 08:46

Stelle di Natale in dono agli ospedali ospedali toscani. #Stelleincorsia è l’iniziativa di Coldiretti Toscana alla quale oggi sabato 28 novembre aderiranno la vicepresidente Stefania Saccardi, e gli assessori Simone Bezzini, Stefano Baccelli, Monia Monni e Leonardo Marras insieme a Gianni Anselmi, indicato dal presidente come sottosegretario alla presidenza della...

venerdì, 27 novembre 2020, 17:39

La ASL Toscana nord ovest in relazione al mancato pagamento, in alcuni territori, dell’attività aggiuntiva svolta nei mesi scorsi dal personale sanitario, fa presente che l’alto numero degli aventi diritto e la conseguente complessità dei controlli degli orari svolti, ha portato ad uno spiacevole ritardo nella rendicontazione di cui l’azienda...

venerdì, 27 novembre 2020, 16:37

CONFORMA SRL, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Lucca, informa che sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione “PIT STOP – Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni (addetto)” che si pone l'obiettivo di formare nuove figure professionali nel comparto dell'autoriparazione.

venerdì, 27 novembre 2020, 16:36

È stata firmata questo pomeriggio l'ordinanza che prevede l'abbattimento urgente di 13 aceri malati (tutti Acer negundo) che si trovano nella zona di Campo di Marte e in particolare: 6 in via Pfanner, 3 in piazza della Concordia, 3 in via Strocchi, 1 in via dell'Ospedale.

venerdì, 27 novembre 2020, 16:22

"La Lega sostiene lo sciopero fiscale di Confcommercio Toscana. Partite Iva e commercianti sono stati completamente dimenticati e abbandonati dal governo Conte. L'Italia soffre ma questa maggioranza continua a rimanere immobile di fronte alle grandissime difficoltà delle nostre imprese.

venerdì, 27 novembre 2020, 16:17

Esce domani sera la seconda puntata di Lockdown in Musica, progetto ideato da Michele Sarti Magi in collaborazione con la LYM ACADEMY – Lucca Youth Musical Academy. La puntata, dal titolo “La Moldava, vita di un fiume”, racconterà la storia e il viaggio del noto fiume boemo raccontato nel poema...

venerdì, 27 novembre 2020, 13:30

A causa del permanere delle positività riscontrate nel gruppo squadra si comunica, in accordo con la società Pallacanestro Femminile Broni93, la partita in programma domenica 29 novembre alle 18 al PalaTagliate tra Gesam Gas e Luce Le Mura e Pallacanestro Femminile Broni93 è stata rinviata a data da destinarsi.

venerdì, 27 novembre 2020, 13:18

"Il comando generale del corpo delle capitanerie di porto avrebbe intenzione di proporre l'emanazione di un decreto di sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche nelle Regioni cosiddette rosse". È quanto denuncia la Confarca, attraverso una missiva inviata al viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, per...