Baccelli: “No all'unificazione delle Camere di Commercio di Lucca Pisa e Massa Carrara”

Altre notizie brevi

venerdì, 13 novembre 2020, 17:21

In tutta la ASL Toscana nord ovest i letti destinati ai pazienti Covid sono 430 di cui 50 liberi, per quanto riguarda la terapia intensiva possiamo contare ancora su 3 posti letto liberi ampliabili in caso di necessità.

venerdì, 13 novembre 2020, 15:59

Il comune di Lucca ha pubblicato un'ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l'accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale. L'ordinanza ha una durata di quattro giorni consecutivi.

venerdì, 13 novembre 2020, 15:22

Nell'ambito dell'Associazione musicale "Sui Passi di Puccini" sta nascendo un'orchestra. È un progetto ambizioso portato avanti, in primis, dal direttore artistico Manuel Del Ghingaro con l'aiuto e il sostegno del direttivo e di tutti i soci.

venerdì, 13 novembre 2020, 12:21

In riferimento alla richiesta dell'assessore ai lavori pubblici di Capannori Davide Del Carlo per limitare le interruzioni programmate, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa di aver già provveduto a circoscrivere i lavori, che richiedano un'interruzione temporanea del servizio elettrico,...

venerdì, 13 novembre 2020, 11:42

"Subito un tavolo regionale sull'agricoltura, per un confronto diretto e una migliore definizione delle strategie di rilancio", è l'appello che Confagricoltura Toscana fa alla Regione Toscana. "Siamo soddisfatti dell'incontro che abbiamo avuto, insieme alle altre associazioni e categorie economiche, con il presidente della Regione Eugenio Giani per la definizione della...

venerdì, 13 novembre 2020, 09:13

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, martedì 17 novembre, dalle ore 8.30 alle 12, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via San Rocco, vicolo dell’Ortaccio, piazza Tripoli e piazza Ricasoli (nei tratti compresi tra i civici da 1 a 4 e da...

giovedì, 12 novembre 2020, 17:37

Il Corso BLS-D è stato organizzato dalla ConfCommercio di Lucca e Massa Carrara, si svolgerà il giorno 13 Novembre 2020 alle ore 14,30 presso la sede in via Fillungo, 121 a Lucca e sarà tenuto dall'istruttore certificato Fabrizio BONINO dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS.www.cecchinicuore.orghttps://www.facebook.com/cecchini.DAE/https://www.facebook.com/groups/189559728252281/Sarà illustrato come-riconoscere un arresto cardiaco-eseguire le manovre...

giovedì, 12 novembre 2020, 17:35

giovedì, 12 novembre 2020, 16:23

Sabato dalle 15 alle 18, come tutti i sabato pomeriggio alla Casa del Popolo di Lucca in via dei Paoli 22 a Verciano Potere al popolo proseguirà la campagna di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità:

giovedì, 12 novembre 2020, 16:20

L'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo ha scritto ad Enel chiedendo che in questo periodo caratterizzato dalla didattica a distanza e dallo smart working a causa dell'emergenza Covid vengano limitate allo stretto necessario le interruzioni di energia elettrica e che queste vengano comunicate con anticipo al Comune.