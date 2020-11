Capannori, Fratelli d'Italia presenta mozione per istituire lo “Psicologo in Farmacia”

lunedì, 9 novembre 2020, 14:26

Capannori, Fratelli d'Italia presenta mozione per istituire lo "Psicologo in Farmacia": "La proposta avanzata da Fratelli d'Italia deve diventare realtà. Per questo, a Capannori, abbiamo presentato una mozione per l'istituzione dello "Psicologo in Farmacia" , un servizio ancora poco conosciuto, ma fondamentale in questo periodo dove l'emergenza Covid-19 ha messo in grande difficoltà tutta la popolazione, non solo in termini economici e sanitari, ma anche sotto il punto di vista psicologico.Il progetto "Lo Psicologo in Farmacia" si struttura in un Servizio che si svolge all'interno degli spazi della farmacia, contesto facilmente accessibile e familiare e si rivolge ai cittadini maggiorenni che possono usufruire di una consulenza psicologica gratuita, fornita da uno Psicologo il quale accoglierà e analizzerà la domanda portata dalle persone che esprimono un disagio psicologico e procederà con il supporto, l'orientamento e le informazioni utili alla gestione della specifica richiesta. La consulenza psicologica in farmacia, già prevista dalla Legge 69/2009, persegue l'obiettivo della cura quotidiana del cittadino attraverso prestazioni a valenza comunicativa, relazionale ed educativa consentendo alla farmacia di rimanere fedele alla propria natura. In altre città - Firenze, Roma e Siena per citarne alcune - le farmacie comunali sono state le prime ad introdurre lo Psicologo in Farmacia. Pertanto, con la mozione chiediamo al Consiglio comunale che impegni il Sindaco e la Giunta ad attivare il servizio denominato "Psicologo in Farmacia", coinvolgendo in primis le farmacie comunali e sviluppando una progettualità estensibile a tutte le farmacie presenti sul territorio".