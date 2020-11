Chiusura al pubblico della biblioteca della Fondazione Ragghianti e servizi attivi

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 novembre 2020, 19:15

Lucca sarà ancora più bella grazie al restauro di due importanti opere: il tempietto dell’acquedotto monumentale Nottolini e Villa Bottini. Gli interventi di recupero, che permetteranno anche la riqualificazione delle aree urbane attigue e apriranno ai cittadini nuovi spazi culturali, saranno finanziati dalla Regione Toscana con dei cofinanziamenti che copriranno...

mercoledì, 18 novembre 2020, 10:46

Nel persistere delle attuali restrizioni, rinviato a data da definire il proseguimento del programma di conferenze Dieci secoli di arte in San Martino. "Sarà nostra cura - si legge nella nota - dare avviso della ripresa di questa, come delle altre iniziative per i 950 anni dalla fondazione della cattedrale...

martedì, 17 novembre 2020, 19:31

Anche il consigliere di opposizione Fabio Barsanti plaude all'esito del Consiglio sulle misure economiche, nel quale l'Amministrazione ha accettato l'annullamento totale della tassa sui rifiuti e ha preso l'impegno ad affrontare seriamente il problema del caro affitti."Sono complessivamente soddisfatto dell'esito di questo Consiglio comunale - scrive Barsanti- che è il...

martedì, 17 novembre 2020, 19:15

Il comune di Lucca ha emesso oggi (17 novembre) una nuova ordinanza a tutela della qualità dell'aria.

martedì, 17 novembre 2020, 19:02

Visti gli ulteriori sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevole all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, il Comune di Capannori, a tutela della salute dei cittadini, ha emesso una nuova ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e al riscaldamento domestico...

martedì, 17 novembre 2020, 19:02

Nella nuova situazione emergenziale che ha collocato la Regione Toscana in zona rossa sulla base dei contagi da Coronavirus, a partire da domenica scorsa (15 novembre) e fino al 29 novembre, l'amministrazione comunale si appresta a varare le nuove misure di ristoro per la città di Lucca, che sono state...

martedì, 17 novembre 2020, 16:45

Scomparsa la madre di Giovanni Gambini, presidente di Gambini S.p.a., l'azienda della piana lucchese che progetta, sviluppa e costruisce sistemi per la trasformazione di carta tissue.

martedì, 17 novembre 2020, 16:43

Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori e Paolo Ricci, coordinatore comunale FDI Capannori: La crisi economica e sociale scaturita dall'emergenza Covid-19, che purtroppo sta riguardando le attività commerciali del nostro comune, ha bisogno di interventi concreti e può essere affrontata solamente mediante strumenti eccezionali finalizzati a facilitare la ripresa delle...

martedì, 17 novembre 2020, 10:50

Si comunica che dal 23 novembre gli utenti dell’Ufficio Armi della Questura saranno ricevuti solo su appuntamento che potrà essere richiesto via mail o via telefono specificando la tipologia di istanza che si intende presentare.Per quanto riguarda l’acquisto, la cessione e ogni modifica riguardante la detenzione di armi e munizioni...

martedì, 17 novembre 2020, 09:05

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, venerdì 20 novembre, dalle ore 8.30 alle 12, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via del Valico (nel tratto compreso tra la rotonda con via Roma e l’incrocio con via Vittorio Veneto).