Confartigianato, premiazione XL edizione del concorso artigianato e scuola

Altre notizie brevi

lunedì, 30 novembre 2020, 16:47

Non è solo la paura del contagio a rendere estremamente difficile questo periodo per gli anziani delle Rsa. Una conseguenza, per loro quasi altrettante grave, è l’isolamento e la distanza dai propri cari.

lunedì, 30 novembre 2020, 12:15

La delegazione di Lucca dell’Accademia Italiana della Cucina si unisce al cordoglio per la scomparsa della Professoressa Edda Bresciani, Accademica Onoraria. “Con Edda Bresciani – scrive la delegata Daniela Clerici – perdiamo non soltanto una presenza prestigiosa e una socia onoraria, ma un’Accademica che della nostra Associazione esprimeva fino in...

lunedì, 30 novembre 2020, 11:40

"Approvato alla Camera dei Deputati i primi di novembre, il Ddl Zan incassa il plauso della maggioranza: 5 emendamenti su 10 vengono favorevolmente votati. La sua approvazione anche al Senato pregiudicherebbe una minaccia alla libertà di opinione, religione e persino personale – dichiarano Emanuela Busetto, responsabile Regionale Dipartimento Politiche Sociali...

lunedì, 30 novembre 2020, 10:46

È stato presentato nei giorni scorsi il progetto “Pillole Musicali per l’Anima” nato per portare, seppur a distanza, la musica negli ospedali della Toscana. La pandemia Covid-19 ha reso impossibile l’attività in presenza all’interno degli ospedali da qui l’idea di realizzare un progetto per continuare a offrire questo servizio oltre...

lunedì, 30 novembre 2020, 09:57

È stato revocato lo sciopero di venerdì 4 dicembre 2020 precedentemente indetto dal sindacato Fials e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana nord ovest per tutti i profili del comparto.L’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) sarà quindi regolare.

sabato, 28 novembre 2020, 19:18

A causa dell'epidemia, ovviamente, sarà annullato l'abituale omaggio del 30 novembre alla statua di Francesco Burlamacchi. Per Lucca e i suoi paesi, in ogni caso, tiene a voler sottolineare le motivazioni di questo gesto ribandendo il loro dissenso alla festa regionale: "La data del 30 novembre poteva appunto essere una...

sabato, 28 novembre 2020, 17:36

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevole all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, il Comune di Capannori a tutela della salute dei cittadini, ha emesso un’ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e al riscaldamento domestico valida da domani...

sabato, 28 novembre 2020, 10:51

“Avversario il Covid- Igiene e sport, un binomio per la tutela della salute”, è questo il titolo del libro curato da Angelo Baggiani (professore di Igiene Università degli Studi di Pisa), Carlo Giammattei (direttore U.O. Medicina dello Sport Lucca-Versilia Usl Toscana Nord Ovest) e Alberto Tomasi (ex direttore Igiene Pubblica...

sabato, 28 novembre 2020, 10:38

La festa si celebra ogni anno il 30 novembre per ricordare l'abolizione della tortura e della pena di morte voluta dal Granduca Leopoldo nel 1786 e si caratterizza come una giornata dedicata ai diritti. Quest'anno, visto il perdurare della situazione di emergenza legata alla pandemia, che costringe anche le istituzioni...

sabato, 28 novembre 2020, 09:59

Domani, domenica 29 novembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 allle 18 è prevista la seconda fase di consegna delle mascherine fornite dalla Regione per tutti coloro che non hanno potuto ritirarle la scorsa settimana. La distribuzione dei dispositivi di sicurezza avverrà in quattro punti dislocati sul territorio comunale.