È aperto il bando straordinario per contributo al pagamento dell'affitto per le attività colpite dall'emergenza sanitaria: scadenza 14 dicembre

Altre notizie brevi

giovedì, 26 novembre 2020, 17:23

Il 26 novembre 2020 Confartigianato ha sottoscritto, insieme alle altre associazioni sindacali, CGIL, CISL E UIL, l'accordo interconfederale attuativo dell'“Accordo sulle Linee Guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali” siglato il 23 novembre 2016.

giovedì, 26 novembre 2020, 17:14

Nei giorni scorsi, il direttore di Confartigianato Imprese Lucca, ha avuto un confronto con il prefetto di Lucca, dr. Francesco Esposito, su questioni di particolare interesse per acconciatori ed estetiste.

giovedì, 26 novembre 2020, 16:54

"Alla fine si scopre - affermano Elisa Montemagni ed Elisa Tozzi, consiglieri regionali della Lega - che la "coperta è troppo corta" visto che circa 1000 aziende toscane non potranno beneficiare, a breve, di aiuti economici da parte della Regione." "Noi-proseguono le Consigliere-ci siamo più volte attivati su questa importante...

giovedì, 26 novembre 2020, 09:33

Anche quest'anno Round Table 51 Lucca sostiene la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa da Banco Alimentare, anche se con modalità differenti rispetto agli anni precedenti, senza essere fisicamente presenti nei supermercati sabato 28 novembre.Infatti quest'anno, a causa della nota pandemia da Covid-19, la raccolta dei beni, che si svolge...

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:34

L’amministrazione comunale ha ricevuto la nuova proposta per il recupero della parte sud della ex Manifattura tabacchi ed è già al lavoro per predisporre l’esame approfondito della documentazione per la successiva valutazione.

mercoledì, 25 novembre 2020, 14:39

Stanno facendo registrare grande partecipazione gli workshop con gli stakeolders del territorio promossi nella fase di redazione del piano strutturale intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica. Nel frattempo per favorire la partecipazione dei cittadini alla costruzione di questo importante documento di pianificazione urbanistica.

mercoledì, 25 novembre 2020, 14:37

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, da oggi saranno illuminate di arancione le caserme dell’Arma dei Carabinieri che ospitano le 150 stanze del progetto “Una stanza tutte per sé”, nato per assistere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite, grazie a...

mercoledì, 25 novembre 2020, 10:37

Elisabetta Abela presidente della Fidapa sezione di Lucca: Ogni anno l’arrivo del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, è vissuto come un momento di riflessione, di confronto tra le parti, di analisi ragionata dei dati statistici, ma anche di unione e condivisione d’intenti nella speranza che giunga il...

mercoledì, 25 novembre 2020, 10:33

Il Partito comunista italiano sezione Lucca e Valdiserchio esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Nara Marchetti e si stringe ai suoi familiari in questo momento così doloroso per la grande perdita. Una perdita non solo per la sua famiglia e per la famiglia dei comunisti di cui...

mercoledì, 25 novembre 2020, 10:30

Guido Angelini, capogruppo del partito democratico di Capannori: Nara Marchetti, una donna forte, una partigiana che ha fatto della lotta contro il fascismo , per la libertà e la democrazia il fondamento della propria vita. Per noi, per le generazioni, nate dopo la guerra è stato un bell'esempio di vita...