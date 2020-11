Fisco. Torselli (FdI): "Il gioco della 'strega comanda color color' deve finire: 150mila imprenditori toscani beffati per il passaggio in zona rossa"

lunedì, 23 novembre 2020, 14:25

"Il gioco della 'strega comanda color color' deve finire il prima possibile. 150 mila imprenditori toscani lunedì scorso hanno versato all'Inps contributi che non dovevano perché la nostra Regione era passata il giorno prima in zona rossa", così Francesco Torselli, Presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale.



"Fin da subito abbiamo denunciato il fatto che il repentino passaggio da una zona all'altra fosse fortemente dannoso per il sistema economico. Commercianti che non sapevano se poter tenere aperto o meno, venditori ambulanti costretti a non lavorare per non si sa quale motivo ed infine questo brutto pasticcio sui versamenti dei contributi. 150 mila imprenditori toscani, la settimana scorsa, hanno pagato regolarmente i contributi ad Inps per non rischiare di incorrere in eventuali more o sanzioni. Inps - spiega il Presidente del gruppo FdI - si è accorta solo 4 giorni dopo di aver ricevuto contributi non dovuti perché la Regione era passata in zona rossa. A rimetterci, come sempre, sono coloro che rispettano le regole. Gli imprenditori sono già in ginocchio, non sono accettabili errori di questo tipo. Siamo di fronte all'ennesima beffa subita dai cittadini per colpa di un Governo di incapaci".



"E adesso - conclude Torselli - chi sostiene gli imprenditori toscani che erano già a corto di liquidità? Chi pagherà per questo grave errore?".