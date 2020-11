Giornata Mondiale Prematurità, Porta Elisa si colora di viola

Altre notizie brevi

Matteo Scannerini, Capogruppo Forza Italia presso comune di Capannori: Recandoci alla sede Ascit, per il consueto ritiro dei sacchi grigi con RFID, troviamo un cartello che recita: "Dal 12/11/2020 i sacchi grigi sono consegnati solo a domicilio previa richiesta via mail a ecosportello@ascit.it.

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevole all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni di Capannori e Altopascio a tutela della salute dei cittadini, hanno emesso un’ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e al riscaldamento domestico valida...

Il consigliere comunale Lega Salvini premier a Capannori Bruno Zappia attacca duramente l'attuale Governo responsabile di aver portato il Paese alla rovina: Boom di contagi, difficile negarlo: è da attribuire alla scuola e ai trasporti erano i due grandi problemi su cui bisognava intervenire in questi sette mesi, si sapeva,...

In relazione alla mutata situazione sanitaria, che ha portato la Toscana ad essere zona rossa, in linea con le disposizioni dell'ultimo DPCM, le elezioni per il rinnovo degli organi sociali, inizialmente previste per questa domenica 15 novembre, sono rimandate a data da destinarsi e saranno riprogrammate appena le condizioni lo...

"In Italia ci sono ad oggi oltre 250mila prove d'esame teorico da sostenere. Con questo stop non solo le nostre attività saranno ridotte del 50%, ma accumuleremo nuovi arretrati che ingolferanno ulteriormente l'intero sistema". È il commento di Paolo Colangelo, presidente di Confarca, a seguito della decisione del Ministero...

In tutta la ASL Toscana nord ovest i letti destinati ai pazienti Covid sono 430 di cui 50 liberi, per quanto riguarda la terapia intensiva possiamo contare ancora su 3 posti letto liberi ampliabili in caso di necessità.

La nascita della Camera Toscana Nord, prodotto della fusione delle tre storiche camere di Commercio di Lucca, Pisa e Massa Carrara, fa parte del piano nazionale per ridurre il numero di questi enti da 105 a 60, ma rappresenterebbe una grave perdita per il tessuto economico e la rappresentatività specifica...

Il comune di Lucca ha pubblicato un'ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l'accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale. L'ordinanza ha una durata di quattro giorni consecutivi.

Nell'ambito dell'Associazione musicale "Sui Passi di Puccini" sta nascendo un'orchestra. È un progetto ambizioso portato avanti, in primis, dal direttore artistico Manuel Del Ghingaro con l'aiuto e il sostegno del direttivo e di tutti i soci.

In riferimento alla richiesta dell'assessore ai lavori pubblici di Capannori Davide Del Carlo per limitare le interruzioni programmate, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa di aver già provveduto a circoscrivere i lavori, che richiedano un'interruzione temporanea del servizio elettrico,...