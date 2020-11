Il cordoglio del presidente Menesini per la scomparsa di Nara Marchetti

Altre notizie brevi

martedì, 24 novembre 2020, 18:13

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, punta i riflettori su Via del Rogio, in zona Frizzone: "Questa è una strada molto trafficata, per chi viene e va da Porcari e non solo; c'è il casello autostradale, va anche nella zona industriale a Carraia.

martedì, 24 novembre 2020, 17:59

E' stato presentato oggi, dai Presidenti Lorenzo Poli di Assocarta e Stefano Ciafani di Legambiente - presso la sala Pininfarina di Confindustria - la 21ª edizione del Rapporto Ambientale dell'Industria Cartaria Italiana, con la partecipazione dell'On.

martedì, 24 novembre 2020, 17:43

Per celebrare La Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, il Centro Antiviolenza Luna organizzerà un incontro sulla piattaforma Zoom, durante il quale parleremo della tematica della violenza e presenteremo i nostri progetti.

martedì, 24 novembre 2020, 17:41

Anche l'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in provincia di Lucca si unisce ai messaggi di cordoglio per la scomparsa di Nara Marchetti: "Ci uniamo al cordoglio dei familiari, dell'ANPI e della città tutta, al ricordo dei compagni di tante battaglie, per salutare Nara Marchetti, donna della Resistenza e...

martedì, 24 novembre 2020, 17:39

"Io Aderisco!". È il nome della campagna promossa dall'amministrazione D'Ambrosio per sostenere il commercio locale e le attività commerciali di Altopascio, centro e frazioni. Da qualche giorno sulle vetrine dei negozi e delle botteghe della cittadina del Tau, i cittadini troveranno il cartello "io aderisco!", che ha una valenza duplice:...

martedì, 24 novembre 2020, 16:08

Il cordoglio del sindaco Alessandro Tambellini sulla scomparsa di Nara Marchetti: "Nara con i suoi racconti. Nara con la sua ironia. Nara con quella incredibile passione per le cose giuste, per la libertà, per la vita tutta intera, che le era stata in parte rubata negli anni della sua adolescenza,...

martedì, 24 novembre 2020, 13:57

“In un periodo particolarmente drammatico, stante la pandemia - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - pensiamo che ognuno debba fare la propria parte per sgravare le famiglie dalle usuali incombenze economiche.” “A tal proposito-prosegue il Consigliere-riteniamo che sarebbe un gesto apprezzato se anche i Consorzi di...

martedì, 24 novembre 2020, 12:38

Sarà la tracciabilità il tema al centro del secondo appuntamento di "Road to Innovation. Il 4.0 per il rilancio", ciclo di quattro webinar organizzato da Confindustria Toscana Nord con Digital Innovation Hub Toscana e Schneider Electric.

martedì, 24 novembre 2020, 12:31

L'onorevole Riccardo Zucconi, Deputato Fratelli d'Italia, afferma: "Per molte donne in tutto il mondo, il 2020 è stato un anno caratterizzato da una doppia paura: quella per il Covid-19 fuori e quella per il proprio aguzzino dentro le mura domestiche.

martedì, 24 novembre 2020, 11:14

Alcuni cambiamenti relativi tra i medici di famiglia sono previsti per i prossimi giorni sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.