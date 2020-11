Il COVID non ferma l'arresto cardiaco... e nemmeno noi

Altre notizie brevi

giovedì, 12 novembre 2020, 17:35

giovedì, 12 novembre 2020, 16:23

Sabato dalle 15 alle 18, come tutti i sabato pomeriggio alla Casa del Popolo di Lucca in via dei Paoli 22 a Verciano Potere al popolo proseguirà la campagna di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità:

giovedì, 12 novembre 2020, 16:20

L'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo ha scritto ad Enel chiedendo che in questo periodo caratterizzato dalla didattica a distanza e dallo smart working a causa dell'emergenza Covid vengano limitate allo stretto necessario le interruzioni di energia elettrica e che queste vengano comunicate con anticipo al Comune.

giovedì, 12 novembre 2020, 16:20

Da lunedì 16 novembre sarà sospeso il ricevimento al pubblico all’Ufficio patenti della struttura di Medicina legale di Lucca. La misura è stata presa alla luce delle nuove disposizioni per contenere il contagio da Covid 19.

giovedì, 12 novembre 2020, 16:19

Da oggi le imprese possono presentare alla Camera di Commercio la propria manifestazione di interesse per richiedere in comodato d'uso gratuito e temporaneo i beni immobili in confisca definitiva alla criminalità organizzata, grazie al l'iniziativa "Spazi per ricominciare".

mercoledì, 11 novembre 2020, 19:18

A causa dell'emergenza Covid-19, Sistema Ambiente ha preparato un vademecum per le persone risultate positive al tampone, così da guidarle nel corretto conferimento dei rifiuti. La prima informazione da sapere è che, non appena ricevuta la comunicazione di tampone positivo, i cittadini devono interrompere la raccolta differenziata, conferendo tutti i...

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:01

“A Lucca e provincia, è ormai accertato - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la situazione relativa al numero di tamponi quotidianamente effettuati è chiaramente deficitaria.” “Vi è una notevole carenza e per di più-prosegue il Consigliere-vi sono attese esasperanti ed inaccettabili, considerando che conoscere tempestivamente...

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:41

"Giorno dopo giorno assistiamo alla chiusura progressiva di migliaia di imprese legate al settore turistico che non resistono al Covid 19 e alle misure varate dal governo. La grande sofferenza di un intero comparto, che da solo generava oltre il 13% del Pil solo un anno fa, deve essere supportata...

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:11

Questa mattina, intorno alle ore 11:45, nella zona di via Barsanti e Matteucci a Lucca, una ditta che lavorava in un'area privata ha tranciato un cavo interrato della linea elettrica che fornisce elettricità ad alcune porzioni dei quartieri Sant'Anna e San Donato.

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:46

I libri della Biblioteca comunale arrivano nelle botteghe di Altopascio: un modo gratuito per diffondere la lettura e sostenere i negozi e le attività commerciali del paese, centro e frazioni. Si chiama "Libri in bottega - La lettura non si ferma" ed è il nuovo progetto, del tutto inedito, promosso...