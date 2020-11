Il Partito comunista italiano esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Nara Marchetti

mercoledì, 25 novembre 2020, 10:33

Il Partito comunista italiano sezione Lucca e Valdiserchio esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Nara Marchetti e si stringe ai suoi familiari in questo momento così doloroso per la grande perdita. Una perdita non solo per la sua famiglia e per la famiglia dei comunisti di cui Nara ha fatto orgogliosamente parte, ma per l'intera comunità lucchese che con Nara perde una delle figure più autorevoli della sua storia recente. La sua vita è una testimonianza di coerenza politica al servizio del bene comune. Donna di sinistra, comunista, che si è battuta fin da adolescente, prima come partigiana combattente, poi da militante del PCI, in prima fila nelle lotte e nei movimenti per l'emancipazione e i diritti delle donne, una presenza nelle istituzioni contrassegnata dalle sue battaglie per i diritti sociali, ha sempre agito in nome dell'interesse supremo del paese. Questo suo tratto, fermo nei principi in cui ha creduto e lottato, contraddistinto da una incessante vocazione unitaria di tutte le forze progressiste la ha resa e La rende ancora e per sempre punto di riferimento per quanti ritengono che la democrazia ottenuta attraverso la lotta partigiana e sancita dalla Costituzione e le conquiste sociali ottenute dal movimento operaio e dai movimenti civili, vadano difese quotidianamente, così come deve essere mantenuta viva la memoria in nome dell'antifascismo e della Resistenza. Nara, con la sua vita al servizio delle cause più nobili, sarà sempre un esempio per i giovani, per tutti noi, per tutti coloro che aspirano a un mondo più giusto e una società più solidale. Grazie Nara per tutto quello che hai fatto. Ora e sempre resistenza!