Interruzione idrica programmata nel comune di Altopascio

venerdì, 6 novembre 2020, 17:20

L’amministrazione comunale fa presente che il Mercato del sabato di piazzale Don Baroni così come quello Contadino al Foro Boario, domani sabato 7 novembre, si svolgeranno regolarmente. I due appuntamenti commerciali fanno infatti parte del piano dei mercati comunali e sono all’aperto, quindi consentiti anche nelle zone gialle istituite dal...

venerdì, 6 novembre 2020, 14:31

Mascherine gratuite per tutti i cittadini di Altopascio: si parte lunedì 9 novembre con la distribuzione ad Altopascio, Badia Pozzeveri, Spianate e Marginone.

venerdì, 6 novembre 2020, 14:04

Considerata la difficoltà del momento, l’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova l'invito alla popolazione a recarsi in Pronto Soccorso solo in caso di urgenze non differibili e non gestibili dal proprio medico o pediatra di famiglia oppure dalla continuità assistenziale (ex guardia medica).

venerdì, 6 novembre 2020, 13:55

"Purtroppo - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Ulmi, consiglieri regionali della Lega - anche la Toscana è tuttora coinvolta in modo rilevante dalla seconda ondata di contagi da Covid-19 e c'è il fondato rischio che, parimenti, aumentino, quindi, i ricoverati nelle terapie intensive; occorre, pertanto, monitorare attentamente la situazione per...

venerdì, 6 novembre 2020, 13:50

Ci si può spostare nelle seconde case, ma lo potranno fare solo coloro che in Toscana hanno comunque il proprio medico di famiglia o pediatra. A tutti gli altri non sarà consentito. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato oggi, 6 novembre, un’ordinanza che riduce la mobilità interregionale, così...

venerdì, 6 novembre 2020, 12:31

In tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest è stata prorogata fino al 20 novembre la sospensione dell’attività ordinaria della Medicina dello Sport.In questi giorni il personale della medicina dello sport è impegnato in attività correlate alla prevenzione per potenziare il servizio di Igiene Pubblica in considerazione dell’alto numero di nuovi...

venerdì, 6 novembre 2020, 12:16

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa tutti propri utenti che, in considerazione della emergenza sanitaria in atto, i piani autorizzativi di pannoloni e traverse in scadenza nei mese di novembre e dicembre 2020 saranno rinnovati automaticamente per 12 mesi.

venerdì, 6 novembre 2020, 11:36

La nuova ondata della pandemia rischia di aggravare ulteriormente le condizioni economiche delle fasce di popolazione più bisognose della comunità lucchese.

giovedì, 5 novembre 2020, 19:10

Potenziare il più possibile la capacità di risposta all’emergenza Covid anche attraverso l’utilizzo delle strutture sanitarie private. E’ questo il senso dell’ordinanza firmata oggi, 5 novembre, dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. In virtù di questo provvedimento le aziende sanitarie potranno avere a disposizione ulteriori posti letto per il...

giovedì, 5 novembre 2020, 17:54

Riprende l’iniziativa del Comune di Lucca per incentivare e pubblicizzare i negozianti che utilizzano servizi di consegna a domicilio, così da aiutare non solo le persone che si trovano in isolamento, ma garantire un sistema che aiuta tutte le famiglie e permette agli esercenti di proseguire e promuovere la propria...