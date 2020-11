La biblioteca comunale 'G. Ungaretti' al polo culturale Artemisia ha attivato un servizio di prestito e restituzione di libri ed altri materiali su prenotazione

Altre notizie brevi

martedì, 10 novembre 2020, 16:40

A seguito della repentina evoluzione epidemiologica e del conseguente inserimento della Toscana in “zona arancione”, al fine di evitare gli spostamenti alla cittadinanza, a partire da domani 11 novembre 2020, tutte le strutture territoriali Inps della regione forniranno i servizi di informazione e consulenza esclusivamente da remoto, per telefono.

martedì, 10 novembre 2020, 14:50

Giovedì 12 e venerdì 13 l'appuntamento è online per parlare di rigenerazione, sostenibilità, accessibilità, etica, turismo di comunità e risorse dall'Europa. Un programma in modalità virtuale, ma decisamente concreto quello di Meet Lucca, il meeting internazionale per la scoperta e la valorizzazione dei percorsi culturali e delle destinazioni di eccellenza...

martedì, 10 novembre 2020, 12:42

È ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2021 la validità delle autocertificazioni in scadenza il 31 marzo 2020 (e già prorogate al 30 giugno 2020 e al 31 ottobre 2020) utili per le prestazioni rese in ambito sanitario, per le seguenti casistiche:

lunedì, 9 novembre 2020, 16:20

"Riteniamo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - come, stante la pandemia, sia importante che in ogni casa ci sia, oltre che il classico termometro, anche un saturimetro, apparecchio che è in grado di misurare la saturazione dell'ossigeno, permettendo così d'individuare se nel nostro organismo sono...

lunedì, 9 novembre 2020, 16:12

Lucca è il capoluogo toscano più ‘green’ e la 21esima città italiana per qualità dell’ambiente urbano secondo la ricerca "Ecosistema urbano 2020" di Legambiente, anticipata dal Sole 24 ore. “Un risultato che riempie di orgoglio - spiega l'assessore regionale a urbanistica, infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli - e dimostra come...

lunedì, 9 novembre 2020, 14:26

Capannori, Fratelli d'Italia presenta mozione per istituire lo "Psicologo in Farmacia": "La proposta avanzata da Fratelli d'Italia deve diventare realtà. Per questo, a Capannori, abbiamo presentato una mozione per l'istituzione dello "Psicologo in Farmacia" , un servizio ancora poco conosciuto, ma fondamentale in questo periodo dove l'emergenza Covid-19 ha messo...

lunedì, 9 novembre 2020, 14:25

L'amministrazione comunale ha pubblicato tre avvisi pubblici per la selezione di candidati da inserire in attività di tirocinio non curriculare presso il Comune di Capannori, nell'ambito di tre progetti finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con il 'Bando 2020-2021 lavoro + bene comune tirocini' per sostenere l'inserimento o...

domenica, 8 novembre 2020, 18:41

Il 15 novembre dalle 9 alle 18 si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi sociali della Misericordia Santa Gemma Galgani.

sabato, 7 novembre 2020, 22:45

Matteo Scannerini di Forza Italia a Capannori: Uno degli argomenti di cui poco si parla, ma molto importante, è quello della raccolta dei rifiuti speciali. I positivi covid-19 non possono gestire la loro spazzatura in maniera ordinaria, bensì devono usufruire di un servizio a parte per il ritiro dei rifiuti,...

venerdì, 6 novembre 2020, 17:20

L’amministrazione comunale fa presente che il Mercato del sabato di piazzale Don Baroni così come quello Contadino al Foro Boario, domani sabato 7 novembre, si svolgeranno regolarmente. I due appuntamenti commerciali fanno infatti parte del piano dei mercati comunali e sono all’aperto, quindi consentiti anche nelle zone gialle istituite dal...