L’amministrazione comunale ricorda che la gratuità nei parcheggi blu inizierà il 7 dicembre e durerà fino al 10 gennaio 2021

Altre notizie brevi

domenica, 22 novembre 2020, 15:42

L'Associazione Musicale Sui Passi di Puccini non si lascia fermare dal Coronavirus ma propone per domani, domenica 22/11 un concerto in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti.

sabato, 21 novembre 2020, 17:53

Sostegno al popolo Saharawi dalla città di Lucca. È la raccomandazione presentata in consiglio comunale dalla consigliera Maria Teresa Leone e firmata anche dal presidente del consiglio, Francesco Battistini, con l’obiettivo di porre l’attenzione e fare luce su quanto sta accadendo in quel territorio.

sabato, 21 novembre 2020, 17:45

Riceviamo e pubblichiamo questo breve ricordo inviatoci da Luigi S. in memoria di un amico scomparso un anno fa: L’anno scorso, il 22 novembre, è partito in giro per le galassie del nostro universo Andrea, il compagno di vita di tantissimi lucchesi.

sabato, 21 novembre 2020, 15:44

È uscito per Aletti editore l'ultimo libro della scrittrice e poetessa lucchese Manuela Potiti dal titolo La donna del treno con acquerelli del pittore lucchese Fabrizio Barsotti reperibile su tutte le piattaforme Internet.

sabato, 21 novembre 2020, 15:28

Prorogato fino alle ore 24 di oggi l'allerta di 'codice giallo' per vento attualmente in corso. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione, ad eccezione di alcune aree nella Toscana settentrionale. Il tempo sarà stabile e soleggiato.

sabato, 21 novembre 2020, 13:17

Anche in tempo di Covid continua l'attività di screening oncologico negli ambulatori della Azienda USL Toscana nord ovest. La lotta al carcinoma mammario, al tumore del collo dell'utero e al tumore dell'intestino si fa, infatti, soprattutto grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, per cui è fondamentale aderire alle campagne...

sabato, 21 novembre 2020, 11:31

Il 25 novembre è la 'Giornata internazionale contro la violenza sulle donne'. In provincia di Lucca, la Cgil Toscana lancia una campagna di sensibilizzazione promossa dal Coordinamento Donne SPI CGIL Provinciale e dalla CGIL Provinciale partita il 20 novembre con affissioni di manifesti creati da artisti locali, Giorgio di Giorgio...

sabato, 21 novembre 2020, 10:34

"Ringrazio il presidente della Toscana Eugenio Giani per i provvedimenti che ieri, nella diretta su Facebook, ha ricordato essere stati adottati dalla Regione per sostenere le imprese floricole danneggiate dal covid e per l'invito indirizzato ai cittadini toscani a preferire i prodotti agroalimentari della loro regione.

sabato, 21 novembre 2020, 09:40

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd, Roberto Panchieri, interviene in merito alla dibattuta questione legata al progetto della Manifattura Sud."La ormai conclamata spaccatura politica del Centrodestra sulla pratica Manifattura Sud - attacca - è un bene per Lucca perché rafforza le ragioni di chi ritiene indispensabile procedere con...

sabato, 21 novembre 2020, 08:31

Mobilitazione di Cobas Scuola oggi per una società della cura, sostenuta anche dai Cobas di Lucca. "L'emergenza - afferma Piero Bernocchi, portavoce nazionale COBAS – Confederazione dei Comitati di base - non può provocare discriminazioni tra i diritti delle persone, tra chi ha accesso a cure e reddito e chi...