Le prove del concorso per sei posti di coordinatore amministrativo, programmate per 9, 10 e 23, novembre sono sospese

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 novembre 2020, 09:50

“La situazione dei laboratori aziendali che si occupano di processare i tamponi Covid è sicuramente complessa, ma se il sistema, pur con qualche innegabile difficoltà, sta reggendo lo dobbiamo all’impegno e agli sforzi fatti in questi mesi per adeguare strumentazioni e capacità di risposta in vista di una seconda ondata...

martedì, 3 novembre 2020, 19:59

Brutto incidente avvenuto alle 18.21 di questa sera, in via dei Capannoresi, alla SS Annunziata a Lucca. Un uomo alla guida di uno scooter è finito contro un muro e poi sull'aslfalto riportando un trauma cranico importante.

martedì, 3 novembre 2020, 19:21

Esprime commozione Confcommercio, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Narciso Marsili, storico commerciante lucchese con un passato anche da calciatore di ottimo livello. "Con lui – afferma il presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini – se ne vanno un'altra colonna e un altro pezzo di storia del tessuto commerciale tradizionale.

martedì, 3 novembre 2020, 15:42

L’emergenza Coronavirus in Toscana è al livello 3 di allerta (intorno ai 1300 ricoveri) e la Regione ha chiesto alle Asl di iniziare ad utilizzare in questa fase anche i piccoli ospedali, per alleggerire la pressione sui presidi più grandi.

martedì, 3 novembre 2020, 13:35

Fp Cisl Toscana Nord organizza un nuovo corso in modalità digitale mirato alla formazione completa per i concorsi pubblici per i posti di agente della polizia municipale. L'inizio delle lezioni sarà a metà novembre. Il corso si articolerà in 20 incontri con orario 20.30-22

martedì, 3 novembre 2020, 11:01

Si preannuncia un'ottima annata per l'olio toscano, anche se la situazione non è uniforme sul territorio. La raccolta delle olive nelle campagne è iniziata solo da un paio di settimane, ma molte aziende agricole e frantoi esprimono già soddisfazione per una resa che promette di riscattare quella del 2019, quando...

lunedì, 2 novembre 2020, 21:07

Una delle sezioni più interessanti e sperimentali di Lucca Biennale è sicuramente quella dedicata all'Architettura. La Biennale cerca di esplorare questo ambito sfidando artisti e architetti a ideare progetti che sembrano quasi impossibili da realizzare ma che invece dimostrano la versatilità della carta come materiale.

lunedì, 2 novembre 2020, 16:02

Reclutati i 500 operatori per il tracciamento, annunciati nei giorni scorsi per le tre centrali individuate nei poli fieristici di Firenze (Fortezza da Basso), Carrara e Arezzo, che faranno capo alle Asl delle tre Aree vaste (Centro, Nord Ovest, Sud Est).

lunedì, 2 novembre 2020, 15:51

Giovedi 5 novembre, in occasione dello sciopero nazionale di quattro ore, Fim Cisl Fiom Cgil e Uilm Uil hanno organizzato un presidio di fronte all'Associazione Industriali di Lucca, in Piazza Bernardini (dalle ore 9 alle ore 12).Lo sciopero è una risposta alla rottura della trattativa decisa da Federmeccanica ad un...

lunedì, 2 novembre 2020, 15:38

Contributi per impianti termici e biotrituratori: da oggi e fino al 2 marzo è possibile inoltrare la domanda al Comune di Lucca. Previsti incentivi fino a 8.000 euro per sistemi di riscaldamento domestico e fino a 6.000 euro per i biotrituratori. Avviso e modulistica sul sito www.comune.lucca.it