Manifattura Tabacchi, Panchieri (Pd): "Capire la modernità"

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:01

“A Lucca e provincia, è ormai accertato - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la situazione relativa al numero di tamponi quotidianamente effettuati è chiaramente deficitaria.” “Vi è una notevole carenza e per di più-prosegue il Consigliere-vi sono attese esasperanti ed inaccettabili, considerando che conoscere tempestivamente...

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:41

"Giorno dopo giorno assistiamo alla chiusura progressiva di migliaia di imprese legate al settore turistico che non resistono al Covid 19 e alle misure varate dal governo. La grande sofferenza di un intero comparto, che da solo generava oltre il 13% del Pil solo un anno fa, deve essere supportata...

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:11

Questa mattina, intorno alle ore 11:45, nella zona di via Barsanti e Matteucci a Lucca, una ditta che lavorava in un'area privata ha tranciato un cavo interrato della linea elettrica che fornisce elettricità ad alcune porzioni dei quartieri Sant'Anna e San Donato.

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:46

I libri della Biblioteca comunale arrivano nelle botteghe di Altopascio: un modo gratuito per diffondere la lettura e sostenere i negozi e le attività commerciali del paese, centro e frazioni. Si chiama "Libri in bottega - La lettura non si ferma" ed è il nuovo progetto, del tutto inedito, promosso...

mercoledì, 11 novembre 2020, 13:39

E' stato pubblicato oggi – 11 novembre – l'avviso pubblico della Provincia di Lucca relativo alla selezione per due cantonieri da assumere a tempo pieno e indeterminato nell'ente di Palazzo Ducale. In attuazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, è stata indetta, infatti, la selezione pubblica – aperta...

mercoledì, 11 novembre 2020, 13:05

Il comune di Lucca annuncia che, a seguito dell'inserimento della Regione Toscana fra le aree arancioni della mappa italiana dell'emergenza sanitaria, è sospeso lo svolgimento del tradizionale mercato antiquario. Il provvedimento si è reso necessario, in una fase di evidente aggravamento delle condizioni generali, per limitare ultriori occasioni di rischio...

mercoledì, 11 novembre 2020, 12:58

Da domani (giovedì 12 novembre) sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito del Comune di Lucca la graduatoria definitiva relativa al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020. Le domande presentate sono state in totale 835 e la graduatoria è formata da 766...

mercoledì, 11 novembre 2020, 12:17

In ottemperanza dell'ultimo DPCM e fermo restando ulteriori restrizioni dell'ultim'ora, ecco le nuove date delle cinque mostre in programma a Palazzo Ducale e Villa Bottini.

mercoledì, 11 novembre 2020, 11:01

"E' utile ogni azione di aiuto come quelle previste dal Decreto Ristori bis, dal bonus baby sitter al congedo parentale straordinario, ma la effettiva salvaguardia del lavoro femminile e la effettiva crescita dell'uguaglianza di genere nel lavoro si giocano su altri piani".

mercoledì, 11 novembre 2020, 10:01

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (giovedì 12 novembre) eseguirà un intervento circoscritto per estensione e rapido per durata, ma importante in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Lucca, con particolare...