Montemagni (Lega): "La Regione favorisca l'acquisto di un saturimetro per ogni famiglia toscana"

Altre notizie brevi

lunedì, 9 novembre 2020, 16:12

Lucca è il capoluogo toscano più ‘green’ e la 21esima città italiana per qualità dell’ambiente urbano secondo la ricerca "Ecosistema urbano 2020" di Legambiente, anticipata dal Sole 24 ore. “Un risultato che riempie di orgoglio - spiega l'assessore regionale a urbanistica, infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli - e dimostra come...

lunedì, 9 novembre 2020, 14:26

Capannori, Fratelli d'Italia presenta mozione per istituire lo "Psicologo in Farmacia": "La proposta avanzata da Fratelli d'Italia deve diventare realtà. Per questo, a Capannori, abbiamo presentato una mozione per l'istituzione dello "Psicologo in Farmacia" , un servizio ancora poco conosciuto, ma fondamentale in questo periodo dove l'emergenza Covid-19 ha messo...

lunedì, 9 novembre 2020, 14:25

L'amministrazione comunale ha pubblicato tre avvisi pubblici per la selezione di candidati da inserire in attività di tirocinio non curriculare presso il Comune di Capannori, nell'ambito di tre progetti finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con il 'Bando 2020-2021 lavoro + bene comune tirocini' per sostenere l'inserimento o...

domenica, 8 novembre 2020, 18:41

Il 15 novembre dalle 9 alle 18 si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi sociali della Misericordia Santa Gemma Galgani.

sabato, 7 novembre 2020, 22:45

Matteo Scannerini di Forza Italia a Capannori: Uno degli argomenti di cui poco si parla, ma molto importante, è quello della raccolta dei rifiuti speciali. I positivi covid-19 non possono gestire la loro spazzatura in maniera ordinaria, bensì devono usufruire di un servizio a parte per il ritiro dei rifiuti,...

venerdì, 6 novembre 2020, 17:20

L’amministrazione comunale fa presente che il Mercato del sabato di piazzale Don Baroni così come quello Contadino al Foro Boario, domani sabato 7 novembre, si svolgeranno regolarmente. I due appuntamenti commerciali fanno infatti parte del piano dei mercati comunali e sono all’aperto, quindi consentiti anche nelle zone gialle istituite dal...

venerdì, 6 novembre 2020, 14:31

Mascherine gratuite per tutti i cittadini di Altopascio: si parte lunedì 9 novembre con la distribuzione ad Altopascio, Badia Pozzeveri, Spianate e Marginone.

venerdì, 6 novembre 2020, 14:04

Considerata la difficoltà del momento, l’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova l'invito alla popolazione a recarsi in Pronto Soccorso solo in caso di urgenze non differibili e non gestibili dal proprio medico o pediatra di famiglia oppure dalla continuità assistenziale (ex guardia medica).

venerdì, 6 novembre 2020, 13:55

"Purtroppo - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Ulmi, consiglieri regionali della Lega - anche la Toscana è tuttora coinvolta in modo rilevante dalla seconda ondata di contagi da Covid-19 e c'è il fondato rischio che, parimenti, aumentino, quindi, i ricoverati nelle terapie intensive; occorre, pertanto, monitorare attentamente la situazione per...

venerdì, 6 novembre 2020, 13:50

Ci si può spostare nelle seconde case, ma lo potranno fare solo coloro che in Toscana hanno comunque il proprio medico di famiglia o pediatra. A tutti gli altri non sarà consentito. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato oggi, 6 novembre, un’ordinanza che riduce la mobilità interregionale, così...