Revocata l’ordinanza che prevedeva il divieto di accensione dei caminetti e restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti fino al 21 novembre

Altre notizie brevi

venerdì, 20 novembre 2020, 16:49

Esteso fino alle ore 20 di domani il codice giallo per vento. La sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione ad eccezione di alcune aree settentrionali.

venerdì, 20 novembre 2020, 14:08

Una nuova fornitura di oltre 10mila dosi di vaccino anti-influenzale è in distribuzione in queste ore su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. I medici e pediatri di famiglia sono stati prontamente avvertiti e potranno ritirare le dosi nelle farmacie di zona, con le consuete modalità, permettendo così...

venerdì, 20 novembre 2020, 14:03

"Alla fine - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - anche la Regione Toscana si è, meglio tardi che mai, convinta della necessità, per ridurre i tempi, di utilizzare i test rapidi che evidenziano la positività o meno di una persona." "Sinceramente-prosegue il Consigliere-eravamo rimasti interdetti, considerati...

venerdì, 20 novembre 2020, 13:41

In considerazione dell’emergenza sanitaria, Ascit comunica le variazioni nelle modalità di effettuazione di alcuni servizi al pubblico

venerdì, 20 novembre 2020, 11:34

Lo SPI ritiene fondamentale che le Commissioni Multidisciplinari e tutti gli organi preposti alla vigilanza del corretto funzionamento delle RSA rendano pubblici i dati sul numero di contagi e di morti avvenuti tra ospiti ed operatori, indicativi per lo stato di sicurezza delle strutture, e quelli riguardanti le misure messe...

venerdì, 20 novembre 2020, 11:16

A circa due mesi dalla tragica scomparsa di Massimo Matteotti, prematuramente portato via da una leucemia con cui ha combattuto fino all'ultimo, la CGIL Lucca ha promosso una donazione a suo nome nei confronti di due associazioni particolarmente care all'ex direttore del patronato INCA: l'AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi...

venerdì, 20 novembre 2020, 10:07

Esprime tutta la sua commozione Confcommercio nell'apprendere la notizia delle scomparsa di David Cantieri, co – titolare dello storico Bar Pacini di piazza Napoleone. In questo momento di grande dolore, l'associazione ne ricorda il grande impegno non soltanto all'interno della sua attività, ma anche per valorizzare la città attraverso la...

giovedì, 19 novembre 2020, 18:50

Bruno Zappia, consigliere comunale Lega Salvini premier: I cittadini mi segnalano che la pavimentazione del parcheggio del Penny Market, in via Martiri Lunatesi è pericolosa e va asfaltata urgentemente.La pavimentazione in questione è ormai in gran parte rotta, è completamente dissestata, lo stato di abbandono ha reso impossibile all'erba di...

giovedì, 19 novembre 2020, 18:49

Probabilmente il servizio Piedibus a Capannori, che offre di accompagnare i bambini a scuola, ripartirà. Fratelli d'Italia non potrebbe accogliere con più piacere la notizia. Si chiede solo come mai Odissea, la cooperativa in questione che si occupa di questo sia l'unica sul territorio: "Non esistono altre associazioni in grado...

giovedì, 19 novembre 2020, 18:47

Un problema tecnico sta impedendo il normale funzionamento del sito internet della diocesi di Lucca e, in questa situazione, risulta inutilizzabile pure il sistema di segnalazione di presenza alle messe festive per sabato 21 e domenica 22 novembre.