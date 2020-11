Nuovo Dpcm: musei chiusi dal 6 novembre al 3 dicembre

Altre notizie brevi

giovedì, 5 novembre 2020, 15:04

Riceviamo e pubblichiamo questo testo inviatoci da Potyere al popolo di Lucca sull'approvazione del disegno di legge su Lgbtq:

giovedì, 5 novembre 2020, 13:46

"Siamo contrari all'impianto a biomasse, cerchiamo soluzioni alternative! La notizia riguardante la realizzazione di un impianto a biomasse nelle frazione di Marlia non può lasciarci indifferenti, sia per le conseguenze che questo avrà sulla qualità, già deficitaria, dell'aria del territorio sia per l'impatto che ne deriverà non solo per la...

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:27

Lo scorso mercoledì il consiglio comunale ha bocciato la proposta del gruppo consiliare di Forza Italia di riqualifica della piazza di Marlia di fronte il piazzale della chiesa. Quest'ultima chiedeva il ripristino dell'asfalto nella parte interessata dalla percorrenza dei veicoli, ora pavimentata in parte da pietra di Matraia.

mercoledì, 4 novembre 2020, 16:28

Saranno aperti nel prossimo fine settimana tutti i supermercati di Unicoop Firenze, compresi quelli all'interno dei centri commerciali.

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:58

Sono sospese le prove preselettive programmate per il 9 e 10 novembre e la prova scritta del 23 novembre del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato - pieno di coordinatore per l’espletamento di attività in materia amministrativa, contabile, socio-culturale, categoria C...

mercoledì, 4 novembre 2020, 09:50

“La situazione dei laboratori aziendali che si occupano di processare i tamponi Covid è sicuramente complessa, ma se il sistema, pur con qualche innegabile difficoltà, sta reggendo lo dobbiamo all’impegno e agli sforzi fatti in questi mesi per adeguare strumentazioni e capacità di risposta in vista di una seconda ondata...

martedì, 3 novembre 2020, 19:59

Brutto incidente avvenuto alle 18.21 di questa sera, in via dei Capannoresi, alla SS Annunziata a Lucca. Un uomo alla guida di uno scooter è finito contro un muro e poi sull'aslfalto riportando un trauma cranico importante.

martedì, 3 novembre 2020, 19:21

Esprime commozione Confcommercio, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Narciso Marsili, storico commerciante lucchese con un passato anche da calciatore di ottimo livello. "Con lui – afferma il presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini – se ne vanno un'altra colonna e un altro pezzo di storia del tessuto commerciale tradizionale.

martedì, 3 novembre 2020, 15:42

L’emergenza Coronavirus in Toscana è al livello 3 di allerta (intorno ai 1300 ricoveri) e la Regione ha chiesto alle Asl di iniziare ad utilizzare in questa fase anche i piccoli ospedali, per alleggerire la pressione sui presidi più grandi.

martedì, 3 novembre 2020, 13:35

Fp Cisl Toscana Nord organizza un nuovo corso in modalità digitale mirato alla formazione completa per i concorsi pubblici per i posti di agente della polizia municipale. L'inizio delle lezioni sarà a metà novembre. Il corso si articolerà in 20 incontri con orario 20.30-22