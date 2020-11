Sahrawi: l'appello della provincia al governo per fermare l'escalation belligerante nel Sahara occidentale

Altre notizie brevi

lunedì, 23 novembre 2020, 19:35

La Fondazione Mario Tobino, in collaborazione con la Società Medico Chirurgica Lucchese e Caritas Diocesana, con il patrocinio del Comune di Lucca, mette a disposizione un piccolo Staff di Psicologi , Psicoterapeuti e Psichiatri per le persone che in questo momento ne hanno bisogno.

lunedì, 23 novembre 2020, 14:25

Il tracciamento è una delle modalità più efficaci per rintracciare i malati, sintomatici o meno, affetti da Coronavirus. Una procedura che “Sconta alcune carenze a cui bisogna porre certamente rimedio e tal faine sarebbe utile il coinvolgimento della sanità militare, come già avvenne in alto realtà - afferma il consigliere...

lunedì, 23 novembre 2020, 14:25

"Il gioco della 'strega comanda color color' deve finire il prima possibile. 150 mila imprenditori toscani lunedì scorso hanno versato all'Inps contributi che non dovevano perché la nostra Regione era passata il giorno prima in zona rossa", così Francesco Torselli, Presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale."Fin da...

lunedì, 23 novembre 2020, 12:49

La Santa Messa in latino - autorizzata a suo tempo da S.E. Arcivescovo ora Emerito Italo Castellani nel maggio del 2015 alle ore 7, nella Chiesa dei frati minori cappuccini di Monte San Quirico Lucca celebrata da un canonico dell'Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote ICRSP - avrà come nuovo...

lunedì, 23 novembre 2020, 12:28

"Accogliamo con particolare piacere - affermano Elisa Montemagni ed Elisa Tozzi, consiglieri regionali della Lega - la notizia che la nostra corregionale, la fiorentina Dr.ssa Antonella Giachetti, sia stata prescelta come nuova Presidente nazionale di Aidda, l'associazione che rappresenta le donne imprenditrici e dirigenti d'azienda." "Siamo certi -proseguono le Consigliere-che...

lunedì, 23 novembre 2020, 11:39

"La scorsa primavera, durante l'isolamento domiciliare (a noi piace chiamarlo così, all'italiana, senza usare termini anglosassoni) vi è stato un incremento dei reati legati alla violenza tra le mura domestiche e la Toscana è stata una delle regioni italiane con più casi.

lunedì, 23 novembre 2020, 10:18

Continuano le ripercussioni economiche negative dell'emergenza Covid-19 sulla puntualità dei pagamenti delle imprese: a settembre 2020 il numero delle aziende italiane che pagano i propri fornitori con oltre 30 giorni di ritardo ha raggiunto il 12,7%, un dato di poco superiore a quello di fine 2016 (12,3%).

lunedì, 23 novembre 2020, 09:56

Oggi alle 8.45, a Lammari, nei pressi del Bar Gemignani, vicino alla chiesa, è stato ritrovato un anziano della zona che era stato dato per scomparso ieri pomeriggio. Sono stati subito avvertiti i familiari e l'uomo è stato accompagnato all'ospedale di Lucca con un'ambulanza senza medico.

domenica, 22 novembre 2020, 21:04

L'associazione culturale Gaetano Salvemini di Lucca, durante l'assemblea ordinaria dei soci, svoltasi in settimana, ha rinnovato le cariche consiliari, sono state elette due donne Presidente dell'Associazione: Gai Elisa e Segretario: Anzilotti Marisa mentre nel consiglio sono stati eletti: Melissa Aglietti, Roberto Agnoletti, Matteo Angioli, Renzo Ciofi, Francesco Centoni, Rossano Lenci,...

domenica, 22 novembre 2020, 15:42

L'Associazione Musicale Sui Passi di Puccini non si lascia fermare dal Coronavirus ma propone per domani, domenica 22/11 un concerto in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti.