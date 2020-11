Zappia (Lega): "Via del Rogio, problema di sicurezza"

martedì, 24 novembre 2020, 18:13

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, punta i riflettori su Via del Rogio, in zona Frizzone: "Questa è una strada molto trafficata, per chi viene e va da Porcari e non solo; c'è il casello autostradale, va anche nella zona industriale a Carraia. Ci lavora tanta gente, è una strada transitata da tantissimi camion. Bbasta un piccolo errore e si va a finire nel fiume. Sono capitati tantissimi incidenti, per fortuna solo danni materiali. Manca il guard-rail, una barriera di sicurezza atta a contenere i veicoli all'interno della strada. Più volte ho segnalato all'amministrazione, presentando interpellanze e mozioni sulla sicurezza stradale, ma non vengo ascoltato. Questa amministrazione ha fallito su temi importanti, come quello della sicurezza stradale, ci sono strade importanti da me segnalate da tanto tempo e lasciate all'abbandono, con l'erba alta, per interi tratti manca l'illuminazione, il manto stradale; stendiamo un velo pietoso, ci sono moltissimi incidenti, anche mortali. L'amministrazione non è capace di gestire questa situazione che sarebbe un bel biglietto da visita per chi attraversa il nostro territorio".