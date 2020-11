Zucconi (FdI): "Azzerando per decreto le entrate di moltissime imprese italiane, lo Stato ha il dovere di intervenire sui costi fissi"

lunedì, 2 novembre 2020, 11:40

Così l'onorevole Riccardo Zucconi, capogruppo FDI Attività produttive, Turismo e Commercio, in una nota stampa: "Pandemia o no, un'azienda ha numerosi costi fissi: affitti, leasing, tasse, utenze. Uno stato che obbliga a chiudere, riducendo o azzerando di fatto le entrate di quella azienda, ha necessariamente il dovere di intervenire in modo concreto con aiuti e sostegni economici importanti, non con piccoli contributi una tantum. Il governo invece ha sempre fatto di testa propria, senza ascoltare le opposizioni né tantomeno prendere in esame le nostre proposte. Continuano a convocarci all'ultimo minuto, quando ormai le decisioni cruciali sono state prese: la spocchia del governo Conte è sotto gli occhi di tutti e adesso, dopo aver fatto danni a milioni di cittadini e imprese ed essersi fatto trovare impreparato alla seconda ondata, vogliono coinvolgere il centrodestra nel loro disastro decisionale. In questa situazione di grave crisi, Fratelli d'Italia chiede un intervento economico massiccio e 'liquido' a garanzia di tutte le imprese in ginocchio, soprattutto quelle turistiche e della ristorazione e nel contempo investimenti cospicui per mettere in sicurezza ovviamente volontaria, le persone appartenenti a fasce con indice di letalità più alto (anziani, immunodepressi ecc) con una assistenza domiciliare che non è mai stata presa in considerazione. Avevamo proposto la reintroduzione dei voucher per agevolare il reddito di tanti lavoratori - vista l'insufficienza del sostegno che hanno avuto- e rendere più duttile la possibilità di continuare a lavorare nelle aziende. Non è più il tempo degli annunci e delle passerelle in tv, è il tempo di decisioni mirate e competenti per non sperperare inutilmente altre risorse".