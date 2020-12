Acque Servizi Capannori, FdI: "Non tutti sono in grado di usare i canali digitali, occorre anche servizio in presenza"

lunedì, 28 dicembre 2020, 10:19

"Questo è quanto un utente ci ha fatto pervenire, trovato affisso alla porta dello sportello di 'Acque Servizi' di Capannori. Ora, come partito ma soprattutto come capannoresi, ci domandiamo: un comune cittadino, magari anche anziano, come dovrebbe fare a risolvere , ad esempio, un semplice problema con una bolletta? Purtroppo pochi comprendono che esistono anche persone che non hanno la possibilità e/o le competenze per risolvere tutto tramite computer o per telefono. Alcuni nemmeno sanno cosa sia una videochiamata e queste persone devono essere messe comunque nelle condizioni di sbrigare le proprie pratiche". Inizia così la nota di Fratelli d'Italia Capannori.



"Non sarebbe stato allora più logico - incalza - che un ufficio al servizio del pubblico fosse stato attivato, vista anche la seppur piccola partecipazione del nostro comune ad cque Spa? Sorge spontaneo poi chiedersi fino a quando l'ufficio rimarrà chiuso per ristrutturazione. Ma ci rendiamo conto che questi sono piccoli problemi di un utente qualsiasi, che noi come FDI portiamo all'attenzione dell'amministrazione comunale affinchè chi non "mastica il digitale", non debba per forza arrivare fino a Monsummano. Pertanto di fronte a questa incresciosa situazione che penalizza parte dei Capannoresi, ci domandiamo e chiediamo a Menesini perchè non ha utilizzato lo "Sportello Amico" potenziato con personale di Acque Spa per mantenere un servizio in presenza nel periodo di chiusura della sede capannorese? Ci risulta dalle intenzioni del Sindaco che tale sportello, peraltro avendo esautorato le competenze proprie dell'urp, doveva e dovrebbe servire ad informare i cittadini non solo sui servizi diretti dell'ente, ma anche di organismi erogatori di pubblici servizi. Questa è la riprova che la Amministrazione non garantisce e tutela i diritti di informazione su determinati servizi. Ci rivolgiamo al consiglio di Amministrazione di Acque Spa e in particolare al consigliere del PD capannorese Bertolucci che è in tale consiglio nonchè al presidente di AQUAPUR Pizza pur esso di Capannori, affinchè sia risolta questa situazione. Chiediamo all'amministrazione di intervenire tempestivamente per risolvere la questione, permettendo a tutti di usufruire del servizio offerto".