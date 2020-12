Allerta meteo arancio tra oggi e domani su tutta la provincia per una perturbazione in arrivo da nord-ovest

Altre notizie brevi

venerdì, 4 dicembre 2020, 16:31

Lunedì prossimo 7 dicembre, con ritrovo alle ore 9,30 di fronte a Macelleria Menesini, Via delle Ville, 305, Capannori, Consorzio e Comune effettueranno sopralluogo congiunto sul cantiere in oggetto.

venerdì, 4 dicembre 2020, 15:56

Le associazioni lucchesi incontrano Alessandro Zan, relatore del DDL che combatte la violenza e la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere, misoginia e abilismo. All'incontro parteciperà anche Alessandra Nardini, assessora regionale alle politiche di genere.

venerdì, 4 dicembre 2020, 13:02

"Diamo il benvenuto in Fratelli d'Italia ai consiglieri comunali di Lucca Marco Martinelli e Simona Testaferrata. Con il loro ingresso Fratelli d'Italia diventa il primo gruppo consiliare fra i partiti del centrodestra a Lucca, città dove stiamo crescendo e che ci prepariamo a governare col centrodestra unito alle prossime amministrative".

venerdì, 4 dicembre 2020, 11:09

Sabato 5 dicembre si celebra la 35ª Giornata internazionale del volontariato indetta dall'Onu. Quest'anno lo slogan scelto in occasione di questa giornata è "Together We Can Through Volunteering" insieme al simbolo di un cuore blu e il focus sarà rivolto in particolare all'opera dei volontari durante la pandemia: "Nei mesi...

venerdì, 4 dicembre 2020, 10:06

Conclusi da pochi giorni i lavori di riqualificazione, è aperto da stamani il parco giochi di piazzale San Donato completamente rinnovato e accessibile a tutti i bambini. Il progetto è nato dalla collaborazione del Comune di Lucca con le associazioni Anmil Lucca, Fand, Il Cuore si scioglie Onlus e Coop...

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:35

Giovanni Ricci, presidente provinciale Forza Italia Giovani Lucca, interviene sull'episodio di ieri pomeriggio in piazza San Francesco: "Nella giornata di ieri in centro storico, si è verificato un ennesimo episodio di violenza gratuita che stavolta ha toccato piazza San Francesco e il bar lo Stellario dove due uomini stranieri se...

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:29

Nuovo peggioramento delle condizioni meteo per tutta la giornata di domani venerdì 4 dicembre, quando una intensa perturbazione interesserà la regione, portando piogge abbondanti e a tratti persistenti. Previsti anche vento e mareggiate lungo la costa. Precipitazioni intense sono previste anche per la giornata di sabato.

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:24

Lo sviluppo e la produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio ed efficientemento energetico, l’acquisto di beni e servizi a minore impatto ambientale, la lotta ai rifiuti nei corsi d’acqua anche in collaborazione con le associazioni, la piantumazione di alberi, le carte di identità di fiumi per la manutenzione...

giovedì, 3 dicembre 2020, 15:09

Guido Angelini consigliere comunale a Capannori: "Fatti i lavori di manutenzione straordinaria al parco della scuola materna di Lammari e ripristinata con ghiaia e nuova sagomatura la strada della mensa scolastica. Un ottimo lavoro eseguito e terminato in questi giorni, nei tempi stabiliti, dall'ufficio lavori pubblici del comune di Capannori.

giovedì, 3 dicembre 2020, 15:05

In occasione del “ponte” per la festività dell’8 dicembre alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico. In particolare lunedì 7 dicembre rimarranno chiusi gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il...