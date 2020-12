Antichi: "Nonostante il Covid i presepi ci sono: pagina dedicata nel sito www.coroilbaluardo.it"

Altre notizie brevi

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:08

E' stata rinviata a mercoledì 9 dicembre alle ore 18 in piazza Guidiccioni angolo Via Sant'Andrea, nel centro di Lucca, l'accensione dell'albero dello sport, come simbolo ed augurio di ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.L'iniziativa è del Panathlon International Club di Lucca insieme al Coni, alle Federazioni Sportive,...

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:04

L'amministrazione Menesini rimborserà il cento per cento degli importi versati per le rette dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 alle famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i buoni servizio regionali.

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:02

Le attività di parrucchiere, estetista, tatuaggio e piercing da oggi (lunedì 7), a Capannori possono lavorare anche di domenica e nei giorni festivi.

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:00

Prosegue senza sosta l'impegno del Consorzio 1 Toscana Nord, che anche su Lucca e Piana sta affrontando l'evento meteorologico che sta interessando l'intero comprensorio.

lunedì, 7 dicembre 2020, 18:40

Grazie alla richiesta avanzata dalla Confartigianato imprese di Lucca, il Comune di Capannori ha adottato un'ordinanza che consente ai parrucchieri, barbieri, estetiste, tatuaggio e piercing, di rimanere aperti la domenica e nei giorni festivi.

lunedì, 7 dicembre 2020, 18:35

Giovedì 10 dicembre alle 18 è in programma la presentazione on line della pubblicazione 'll Signore dell'Occhio della Terra. La Confraternita della Cintura' di Mauro Lazzaroni. Il Signore dell'Occhio della Terra è una saga, dove le storie, ambientate nelle Terre di Lucca in una età che va dall'XI sec.

lunedì, 7 dicembre 2020, 18:33

Da lunedì 14 dicembre riaprono al pubblico, su prenotazione, le sale studio della biblioteca comunale 'G.Ungaretti' ad Artémisia, finora chiuse nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Le prenotazioni possono effettuarsi a partire da sabato 12 dicembre.

lunedì, 7 dicembre 2020, 18:25

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri: I ministri Franceschini (Beni Culturali) e Gualtierri (Economia e Finanze) hanno firmato il Decreto che fissa le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo Cultura (50 milioni: 30 per la promozione di investimenti ed il supporto a soggetti pubblici, 20...

lunedì, 7 dicembre 2020, 13:36

Al Circolo Arci di Sant'Alessio (ogni venerdì dalle 17 alle 19 e 30) il punto di raccolta dei generi di prima necessità. Il Partito comunista organizza una raccolta e successiva distribuzione di generi di prima necessità per le famiglie e le persone in difficoltà a causa della crisi collegata alla...

domenica, 6 dicembre 2020, 16:47

Lunedì 7 dicembre alle ore 18 in piazza Guidiccioni angolo Via Sant'Andrea, nel centro di Lucca, è prevista l'accensione dell'albero dello sport, come simbolo di una piccola ma augurale ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.L'iniziativa è del Panathlon International Club di Lucca insieme al Coni, alle Federazioni Sportive,...