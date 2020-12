Assemblea degli ambulanti in videoconferenza sulla proroga delle concessioni

mercoledì, 16 dicembre 2020, 13:36

Il rinnovo delle concessioni per 12 anni a tutti gli ambulanti titolari di posteggio, sarà l’argomento principale della videoconferenza organizzata dal sindacato Anva di Confesercenti Toscana Nord. L’appuntamento è per venerdì 18 alle 15 sulla piattaforma meet: basterà cliccare sul link meet.google.com/vmn-durv-kxa per il collegamento immediato. Dopo i saluti dei presidente del presidente Anva Toscana Nord Leonetto Pierotti e di quelli delle province di Massa Carrara e Pisa Pierpaolo Pucci e Roberto Luppichini, saranno il responsabile Anva Toscana Nord Claudio Del Sarto ed il responsabile regionale area commercio Gianluca Naldoni ad entrare nel merito dei rinnovi.



“Si tratta di un passo fondamentale per il futuro della categoria – spiega Del Sarto -, visto che per tanto tempo ha dovuto vivere con la spada di Damocle della legge Bolkestein. Grazie all’impegno costante del nostro presidente nazionale Maurizio Innocenti, anche lui presente nella videoconferenza di venerdì, abbiamo ottenuto prima il riconoscimento della proroga di 12 anni da parte della Regione Toscana poi confermato le settimane scorsa della linee guida del governo. Con questo incontro vogliamo illustrare questi passaggi agli ambulanti soprattutto per tranquillizzarli. Ci siamo infatti già attivati con le amministrazioni comunali – conclude il responsabile Anva Toscana Nord – per avere conferma dell’automaticità del rinnovo fino al 2032 per coloro ovviamente che ne hanno diritto. Nella norma è stato anche prorogato fino al giugno 2021 il termine per mettersi in regola da proprietari di concessioni che sono state date in affitto e non sono più iscritti alla Camera di Commercio. Requisito fondamentale affinchè la concessione non decada”.



Per quanto riguarda Lucca il presidente Leonetto Pierotti spiega: “Con l’ufficio Suap ci siamo già attivati per i rinnovi trovando, come sempre del resto, immediata collaborazione. Stessa collaborazione, questa volta con il Comune, ricevuta per ottenere il 1° dicembre scorso la deroga al 31 dicembre 2021 per consentire nel centro storico l’accesso ai furgoni Euro 0 con particolare riferimento agli operatori del mercato dell’antiquariato. Mercato per il quale stiamo lavorando in chiave ripartenza con l’assessore Martini”.