Buoni alimentari: c'è tempo fino al 19 dicembre per fare domanda

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:21

Il Comune è pronto dal punto di vista operativo ad autorizzare il mercato dell'antiquariato per sabato 19 e domenica 20 dicembre, ma si dovranno attendere i nuovi provvedimenti che il Governo emanerà nelle prossime ore per capire se ci saranno ulteriori restrizioni nei prossimi giorni.

mercoledì, 16 dicembre 2020, 14:22

Così l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi, in una nota stampa: "Entro oggi, mercoledì 16 dicembre, deve essere pagata la seconda rata della patrimoniale sugli immobili. Un'assurdità se si pensa al momento di crisi che stiamo vivendo, dove migliaia di imprese e famiglie riescono a stento a permettersi i beni...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 13:51

Così in una nota intervengono Matteo Petrini e Giada Alessandri del gruppo Fratelli d'Italia Capannori: "In questo periodo pandemico, nell'insieme di svariate situazioni che si sono acutizzate nella loro criticità, quella delle famiglie con un componente o più che soffre di disabilità è risultata spesso dimenticata o messa in secondo...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 13:43

"Per scongiurare possibili e gravi problematiche in termini di assistenza ai pazienti - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - riteniamo sia fondamentale, ancor prima che la struttura sanitaria lucchese del Campo di Marte diventi operativa, avere chiare assicurazioni che non ci saranno criticità in merito alla...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 13:36

Il rinnovo delle concessioni per 12 anni a tutti gli ambulanti titolari di posteggio, sarà l’argomento principale della videoconferenza organizzata dal sindacato Anva di Confesercenti Toscana Nord. L’appuntamento è per venerdì 18 alle 15 sulla piattaforma meet: basterà cliccare sul link meet.google.com/vmn-durv-kxa per il collegamento immediato.

mercoledì, 16 dicembre 2020, 12:18

L'Associazione Musicale Sui passi di Puccini organizza per mercoledì 26 dicembre, ore 20:45, una serata evento dal titolo "Buon compleanno Beethoven" per ricordare i 250 anni dalla nascita del grande compositore. Questo avviene dopo l'incontro di domenica scorsa con la direttrice d'orchestra Gianna Fratta, proprio perché l'associazione vuole sottolineare la...

mercoledì, 16 dicembre 2020, 12:05

La Confartigianato Imprese Lucca comunica che: Abbiamo appreso dalla stampa della scomparsa della carissima Lilia Casali Del Prete. Con lei se ne va l’ultimo socio fondatore dell’Associazione Libera degli Artigiani, oggi Confartigianato Imprese Lucca ed anche l’ultima vera signora, sempre serena e sorridente nonostante le contrarietà della vita.

martedì, 15 dicembre 2020, 18:41

Sistema Ambiente informa che per il periodo delle feste natalizie sarà sospeso il servizio del ritiro del verde. Il ritiro si interromperà il 21 dicembre e riprenderà regolarmente il 3 gennaio 2021. Gli operatori stanno già lasciando l'informativa sui bidoni carrellati degli utenti.

martedì, 15 dicembre 2020, 18:37

Vaccini anti Covid al via in Toscana, si inizia con gli operatori sanitari e gli ospiti e dipendenti delle Rsa, così come indicato dal Ministero. Da oggi, infatti, ed entro venerdì 18 dicembre, potranno prenotarsi. La vaccinazione non è obbligatoria, ma volontaria.

martedì, 15 dicembre 2020, 09:23

A partire da domani martedì 15 dicembre sarà possibile visitare virtualmente la scuola secondaria di primo grado, parlare con la dirigente ed i docenti, fino a venerdì compreso. Per essere più vicini alle diverse necessità delle famiglie del nostro Istituto gli incontri sono stati suddivisi in cinque date, una per...