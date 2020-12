Campo di Marte diventa ospedale Covid, Mallegni (FI): "Un ottimo risultato, peccato aver perso 7 mesi inutilmente"

giovedì, 10 dicembre 2020, 17:13

"Il rush finale per l'allestimento dell'ospedale Covid di Lucca a Campo di Marte è sicuramente un ottimo risultato, peccato aver perso quasi 7 mesi" così si pronuncia il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni sull'imminente attivazione del vecchio ospedale lucchese, dedicato ora ai malati Covid.

"Avevo sperato che si facesse meno trionfalismo circa la riapertura di un padiglione con 150 posti letti attrezzati per l'emergenza Covid e invece l'arrivo in pompa magna, il 10 novembre scorso, del Presidente della Regione Eugenio Giani, di Monia Monni, di Stefano Baccelli e del direttore della Protezione Civile Giovanni Massini, ha dimostrato l'esatto contrario" continua il Senatore.

Il progetto per la riattivazione di Campo di Marte è infatti iniziato un mese fa e i 155 posti letti recuperati saranno pronti massimo entro questa domenica. Ancora un po'di tempo invece per l'impianto di illuminazione e l'approvvigionamento di ossigeno, motivo per cui il taglio del nastro è previsto tra il 15 e il 25 dicembre prossimo.

"Aver perso tutto questo tempo lo trovo sinceramente irrispettoso nei confronti dei cittadini lucchesi e toscani in generale. E' da maggio che Forza Italia sta chiedendo a gran voce di intervenire nelle strutture ospedaliere per allargare gli spazi e renderli efficaci e permanenti, per aumentare le terapie intensive e le rianimazioni" spiega Mallegni.

"In questi 7 mesi persi avremmo potuto lavorare per offrire veramente alla comunità lucchese degli spazi adeguati giù un mese e mezzo fa e questo avrebbe messo nelle condizioni più giuste tutto il personale sanitario" ribadisce l'Azzurro, facendo riferimento a una mancata urgenza in quella che doveva essere una priorità durante il periodo di apparente calma tra la prima e la seconda ondata della pandemia.

"Cosa possiamo dire oggi? Che siamo felici per la riapertura del Campo di Marte ma che anche questa volta, purtroppo, la politica toscana e cioè quella del partito democratico ha guardato indietro anziché guardare avanti, senza mai prendersi responsabilità" conclude il Senatore Mallegni.