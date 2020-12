Capannori: antenne 5G lontano dai punti di aggregazione, interrogazione di Fratelli d'Italia

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 dicembre 2020, 18:24

Pietro Luigi Biagioni ha dedicato un volume di prossime uscita ad una raccolta di Paolo Cresci, inedita e sconosciuta: le foto originali che ritraggono i bambini del secolo scorso con i loro giocattoli.“Giro, giro tondo gioca il mondo”, questo il titolo, è ricco dei temi gioiosi delle festività natalizie.Il volume...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 18:21

Il 2 dicembre scorso si è svolta l'assemblea di Confartigianato Toscana che aveva come principale ordine del giorno l'elezione del Presidente regionale e dei 3 vice presidenti. Alla carica di vice presidente è stata eletta anche la dott.ssa Michela Fucile, Presidente di Confartigianato Imprese Lucca, a cui sono state affidate...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 13:07

Chiara Tenerini, Responsabile Dipartimenti Toscana, insieme a Tullio Rizzini, Responsabile Dipartimento Sanità – Forza Italia Toscana, hanno richiesto in tutta la Toscana l’intervento urgente di USL e Comuni“Ormai da mesi, causa avvicendarsi lockdown e DPCM, i degenti nelle residenze sanitarie non hanno più nessun contatto con i parenti.

mercoledì, 2 dicembre 2020, 12:45

È stata firmata questa mattina l'ordinanza che prevede l'abbattimento urgente di 5 alberi malati che si trovano a San Concordio nelle zone sottoposte ai lavori di riqualificazione Erp. Si tratta di un frassino e due arceri in via Orlandi e piazza Campriani, un acero nel parco di via Passamonti e...

martedì, 1 dicembre 2020, 19:29

Un altro importante progetto per l’IIS Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca. Venerdì 27 novembre il team digitale della Scuola ha presentato in videoconferenza, un nuovo progetto formativo, rivolto a studenti di tutta Italia, dal titolo “La salvaguardia del germoplasma nell’era digitale”, organizzato per conto del Ministro dell’Istruzione.

martedì, 1 dicembre 2020, 17:20

Sul sito del Comune una guida per accedere alla mappa del Regolamento urbanistico e capire se la propria impresa rientra nella Zona omogenea A.

martedì, 1 dicembre 2020, 17:11

Il segretario Uilm area nord Toscana replica a Confindustria: "Sicuramente le aziende che lavorano bene sono tutte loro associate. Senza alcuna polemica, siamo tutti sulla stessa barca: lavoriamo per la sicurezza insieme"

martedì, 1 dicembre 2020, 16:43

Poco più di un cittadino su due in Toscana ha letto un libro nell’anno precedente alla pandemia: è giovane, nella fascia d’età tra i 19 e i 35 anni ed ha scelto le sue letture prevalentemente tramite passaparola di amici, canali social e blog, in rete.

martedì, 1 dicembre 2020, 16:42

Codice giallo per neve su tutta la fascia appenninica settentrionale della regione, con validità dalle 21 di oggi, martedì, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 dicembre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale.

martedì, 1 dicembre 2020, 09:36

Il consigliere della Lega Salvini Premier di Capannori, Bruno Zappia, annuncia azioni di protesta finché l'amministrazione comunale non asfalterà la via Romana."Ormai - afferma - sono trascorsi quasi due mesi dall'articolo sui giornali online e sui quotidiani locali riguardo alla via Romana.