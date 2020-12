Cavi fibra ottica, un cittadino scrive all'amministrazione

lunedì, 28 dicembre 2020, 09:41

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del professor Fabiano D'Arrigo sul posizionamento dei cavi della fibra ottica inviata agli amministratori comunali del comune di Lucca:

"In questi giorni alcuni operatori stanno facendo sopralluoghi a Nozzano Castello, S. Maria a Colle e probabilmente in altri paesi dell'Oltreserchio e del territorio comunale per un prossimo posizionamento dei cavi a fibra ottica.



Interpellati dagli abitanti di Nozzano Castello, i tecnici hanno detto che i cavi verranno in parte interrati e in parte saranno sospesi e verranno fatti attraversamenti aerei.



Nel territorio comunale, nei paesi così come nel centro storico sussistono già molti cavi aerei e sugli edifici, che deturpano l'ambiente e recano danno all'arredo urbano; sarebbe quanto mai necessario intervenire per la rimozione e l'interramento dei cavi.



Ebbene si chiede a codesta Amministrazione di operare presso gli enti e le ditte competenti, affinché nel territorio comunale di Lucca i progetti e gli interventi futuri al riguardo, compreso quello della fibra ottica, prevedano obbligatoriamente l'interramento dei cavi per la salvaguardia del patrimonio architettonico e la tutela ambientale.



Inoltre codesta Amministrazione dovrebbe anche intervenire, affinché dagli enti responsabili vengano rimossi piloni e cavi ormai dismessi che permangono nel territorio. In attesa di riscontro distinti saluti".